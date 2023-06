Acusa PAN a Samuel de 'morenizar' NL

Ciudad de México.- El PAN llamó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a dejar de "morenizarse" y a no permitir que lo manipule el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que le pidió ayuda para destituir al fiscal del estado, Pedro Arce.

PUBLICIDAD

Marko Cortés, dirigente blanquiazul, acusó que García se comporta como otros mandatarios de Morena, que no respetan la división de poderes.

Reclamó que García, como los morenistas, buscan mermar las facultades de los Poderes Legislativo y Judicial del estado cuando hay decisiones que no les agradan.

"El Gobierno del partido de MC en Nuevo León es la copia fiel de los gobiernos morenistas, que no tienen el más mínimo respeto por el Estado de Derecho y no reconocen la división de poderes que abona a un sano equilibrio político.

"Exhortamos a Samuel García a ponerse a trabajar en lo que debe, dejarse de manipular por el presidente López Obrador y atender los problemas que más aquejan a los neoleoneses", manifestó Cortés, tras la visita a la Ciudad de México de García para pedir la destitución del Fiscal.

El panista reclamó que Nuevo León tiene una crisis en seguridad, en donde hay ejecuciones y asesinatos diarios; en materia ambiental, el área metropolitana es la más contaminada a nivel nacional; y la movilidad se ha convertido en uno de los principales problemas.

Dijo que mientras esos son los problemas más importantes a resolver, el gobernador quiere el control del Congreso local, niega recursos a los municipios de oposición y quiere cooptar a legisladores de otros partidos.

"Si no puede, no quiere o no tiene la capacidad para gobernar el estado de Nuevo León, llámenos, nosotros le decimos cómo", dijo irónico el dirigente panista en un comunicado de prensa.

Advirtió que el PAN nacional hará un frente común con diputados locales y alcaldes, para defender al estado "de un mandatario que al estilo morenista se maneja a capricho y antojo".

Dijo que con la solicitud de desafuero al fiscal Pedro Arce, Samuel García pretende imitar el modelo de ir contra quienes no favorecen sus designios.

Recordó que al no poder frenar el proceso de designación del fiscal que corresponde al Congreso estatal, se amparó.

Acusó a García de querer comprar legisladores y alcaldes de otros partidos para lograr la mayoría en el Congreso local, lo cual MC no obtuvo en las urnas.

"Pero sólo logró comprar un diputado y tres alcaldes, tampoco le alcanzó y por ello sigue apretando a los alcaldes del PAN y el PRI, al negarles y retrasarles el presupuesto que les corresponde a sus municipios", denunció.

También recordó que, en un acto inédito en la historia de Nuevo León, el Gobernador no envió una propuesta de Presupuesto de Egresos al Congreso del Estado, a lo cual está obligado por ley, y finalmente lo presentó ya iniciado el año 2023.

"De igual manera, violando abiertamente la Constitución local, se ha negado a publicar más de 50 decretos, pretendiendo con ello, anular al Poder Legislativo.

"El gobernador de Nuevo León está ahogando a su estado y tratando de someter a los Poderes a sus designios", aseguró Marko Cortés.