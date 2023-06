Arropa AMLO a Samuel García; 'lo están chantajeando'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arropó al gobernador Samuel García al pedir a legisladores estatales del PRI y PAN respetarlo y no chantajearlo.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal recapituló el conflicto que ha tenido García tras su llegada al poder en Nuevo León. López Obrador contó cómo en el Congreso estatal se formó un bloque de legisladores de oposición, que ha tomado atribuciones a conveniencia con el fin de bloquear al gobernador.

"Ahí se formó un bloque en el Congreso de NL, él (Samuel) llega, gana, porque así lo decide el pueblo, pero no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, los del Congreso se agrupan y empiezan a imponerse en funciones que no les corresponden, porque está muy claro: Ejecutivo es el que hace las obras, Legislativo es el que tiene que ver con las leyes, con la aprobación del Presupuesto. Pero el Legislativo no puede meterse a hacer obras y entonces lo obligan a destinar recursos para determinadas obras, determinados Ayuntamientos de los partidos que tienen mayoría en la Cámara de Diputados, en el Congreso Local.

"Ahí los Poderes quieren serlo los legisladores de Oposición, o sea, el bloque este (del PRI y PAN); esto afecta mucho a los ciudadanos. Si el pueblo de Nuevo León votó por el gobernador, pues lo tienen que respetar (los legisladores), él es el titular del Ejecutivo y no chantajearlo. Porque si fuese porque el gobernador está incumpliendo con la ley o hay actos de corrupción, pues sí, pero no es por eso. Acuérdense que ahora ya no hay espionaje, pero sí hay inteligencia aquí en Palacio y yo me entero de todo y sé que lo están chantajeando", comentó López Obrador.

Ayer, el enfrentamiento entre el Gobierno de Samuel García y la mayoría del PRI y PAN en el Congreso estatal escaló un peldaño más, ahora con acusaciones de supuestos intentos de cerrar o irrumpir en recintos oficiales, como la sede del Legislativo y la Torre Administrativa.

Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista en el Congreso, advirtió de un posible cierre del edificio legislativo a través de Protección Civil del Estado, dependencia que el 1 de junio cerró el edificio Kalos, donde tiene sus oficinas particulares el secretario de enlace legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos. Sin embargo, esto no ocurrió.

Más tarde, Samuel García alertó en todas sus redes sociales de un supuesto intento de irrupción de agentes ministeriales armados a la Torre Administrativa, donde despachan la mayoría de las secretarías de la Administración.

"Nos informan que en este momento ministeriales armados de la Fiscalía están tratando de ingresar a las instalaciones de la Torre Administrativa", publicó García.

"Esto ya es un exceso, el Fiscal al servicio del PRIAN de Paco Cienfuegos y de Chefo Salgado no tiene límites, y están violentando el marco legal para amedrentar a nuestro Gobierno y a todo Nuevo León", añadió para luego advertir que pediría la destitución del Fiscal interino Pedro Arce.

Ante la acusación del gobernador, fuentes de la Fiscalía señalaron que los agentes que se presentaron en la Torre no iban armados y sólo pretendían entregar un oficio en la Secretaría de Medio Ambiente, donde por segundo día seguido se negaron a recibirlo.

La Fiscalía reprochó más tarde que algunas cuentas de redes utilizaran fotos de archivo con agentes armados para replicar el mensaje del gobernador.

Ante esta situación, el presidente López Obrador consideró como un "exceso" que el Fiscal del Estado se haya tomado esas atribuciones y que quiera tener mucho más "fuerza" que el gobernador García.

"Lo peor de todo, y ojalá y se revise hacia delante, es que se eligieron a Fiscales con autonomía completa y estos fiscales, muchas veces, llegan a tener más fuerza en los hechos que los gobernadores. Ahora, creo que ayer o antier, ayer, una orden del Procurador, llevó a que catearan una oficina del Gobierno del Estado, tomaron con la Policía. ¿Qué es eso? O sea, es un exceso, ahí no hay equilibrio de poderes", señaló.

Escala Samuel a nivel federal su pleito con Fiscal de NL

Ante lo ocurrido, Samuel García anunció que acudirá hoy al Senado de la República en la Ciudad de México para pedir la renuncia del Fiscal interino del Estado, Pedro Arce, luego de que acusara supuestos intentos de cerrar o irrumpir en recintos oficiales como la sede del Legislativo y la Torre Administrativa.

"Voy rumbo a la CDMX a pedir la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León impuesto por el PRIAN a raíz de la denuncia y renuncia del anterior titular. Ya hablé con el Presidente @lopezobrador_ para decirle que esta situación es insostenible y ahora voy ante el Congreso.

"Ayer quedó claro que la Fiscalía está haciendo uso faccioso y político de sus capacidades, obstruyendo el trabajo del Gobierno, del Gabinete y las Secretarías, intimidando y entrando a oficinas de Gobierno con ministeriales armados", informó García en su cuenta de Twitter.

La petición de Samuel García ocurre un día después de reclamar un supuesto intento de irrupción de agentes ministeriales armados a la Torre Administrativa estatal, aunque la Fiscalía de NL informó que sólo se presentaron agentes, desarmados, a tratar de entregar por segunda vez un oficio de protección contra actos de dependencias estatales.

Esta es la segunda vez que el gobernador pide la destitución del Fiscal, pues el año pasado lo hizo con Gustavo Adolfo Guerrero, en medio de los cuestionamientos por las investigaciones de feminicidios en el Estado.

Samuel García señaló que el encargado de la Fiscalía de Nuevo León debe renunciar, pues en los últimos ocho meses sólo se ha dedicado en perseguir al Gobierno y a sus funcionarios.

"El encargado de la Fiscalía se tiene que ir porque obedece a un gánster, no a la seguridad pública del Estado de Nuevo León. En ocho meses, no ha hecho nada más que perseguir al Gobierno, a secretarios y funcionarios por órdenes de capos impresentables.

"Le pido a la población su apoyo para quitar a este sujeto y poner a un Fiscal a la altura, autónomo y ciudadano, para arreglar de una vez por todas la seguridad de nuestro Estado y alcanzar la grandeza que merecemos", agregó.