Acusa LeBarón uso de masacre para impulsar a Durazo

Hermosillo.- Adrián LeBarón, padre de una de las tres mujeres y abuelo de dos de los seis niños que fueron asesinados el 4 de noviembre de 2019, acusó que hay pocos avances en la investigación y que el presidente Andrés Manuel López Obrador usó la tragedia para impulsar al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, como candidato.

"Agradecemos al señor presidente su visita, pero por desgracia la inauguración de este cuartel de la Guardia Nacional (ayer en Bavispe) es más bien un acto de anticipado de campaña para impulsar las aspiraciones políticas del secretario Durazo a la Gubernatura de Sonora, utilizando nuestra tragedia con fines políticos", afirmó vía telefónica.

El activista, quien no fue invitado a participar en la inauguración del cuartel ni se le permitió el paso, por lo que el discurso estuvo a cargo de Kenneth Miller, abuelo de otros de los niños acribillados, dijo que en la reunión privada previa, le solicitaron al mandatario una indemnización por las víctimas y le entregaron un documento técnico para pacificar la zona con cooperación internacional.

"Dimos un documento técnico en la mano al señor presidente para pacificar nuestras comunidades en LeBarón y la Mora, exigiéndole que use sus facultades constitucionales y nos garantice la reparación del daño porque era su responsabilidad cuidar de nosotros y ahora su responsabilidad como jefe del estado mexicano es indemnizarnos como víctimas", dijo.

"Desgraciadamente, no hay avances significativos en la investigación y de las 100 personas que participaron solo una esta siendo procesada por homicidio y no fue un autor material en la masacre, por lo que estamos solicitando la cooperación internacional en nuestro caso, tanto de las agencias de seguridad como el acompañamiento de la embajada de los Estados Unidos en México e incluso la intervención de la corte Interamericana de los derechos humanos, vamos a colaborar con el gobierno para evitar que más miembros de nuestra familia sean desplazados por la violencia".

Ayer Brian LeBarón publicó en su cuenta de Twitter que la indemnización sería usada para apoyar a víctimas de la violencia que se hayan quedado sin recursos.

"La indemnización es generalizada, nada en específico. Está dentro de la ley, y como dice el dicho si no está dentro del presupuesto es demagogia y si no está dentro de la ley no existe", dijo Adrián LeBarón.

Ayer en Bavispe, donde nació Durazo y quien apenas el jueves pasado confirmó su interés en ser candidato a gobernador, Lopez Obrador lo ensalzó en la inauguración del cuartel."Repito, agradezco al pueblo de Bavispe, porque Alfonso me ha ayudado mucho, es un servidor público de primer orden, es un profesional, es una gente honesta, es un auténtico servidor de la Nación", dijo.

"Le agradezco mucho a Alfonso su apoyo, porque él es el que coordina al Gabinete de Seguridad. Aunque yo estoy ahí todas las mañanas yo estoy recibiendo el informe, quien coordina a todas las secretarías es Alfonso Durazo y me ha ayudado mucho. Por eso, aquí en Bavispe quiero hacerle este reconocimiento".

López Obrador presentará esta mañana los resultados del programa de mejoramiento urbano en Hermosillo, con lo que concluirá su gira de trabajo por Chihuahua y Sonora que inició el viernes pasado.