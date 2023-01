Actuamos con autonomía e independencia en captura: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la decisión de capturar a Ovidio Guzmán se tomó con autonomía e independencia, sin intervención de dependencias de Estados Unidos.

Cuestionado en la mañanera sobre si el operativo fue por petición del Presidente Joe Biden o el Gobierno de Estados Unidos, el Mandatario federal indicó que hay cooperación, pero las decisiones las toma el Gobierno con soberanía.

"Actuamos con autonomía, con independencia, sí hay cooperación, y la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como Gobierno soberano", indicó.

El mandatario dijo que no hay asociación entre autoridades y delincuentes.

"Y estas decisiones pues las tomamos en el Gabinete de Seguridad, y hay instrucciones que no se tienen que estar repitiendo, ya sabe la Secretaría de Marina, de Defensa, la Guardia Nacional, que no se permite impunidad, que no hay asociación delictuosa", agregó.

Afirmó que no hubo ninguna intervención de dependencias de Estados Unidos en la captura.

"Es una decisión que se toma y les diría que es de rutina", expresó.