Tiene EU 42 días para presentar pruebas contra Ovidio

Ciudad de México— La Cancillería estimó que autoridades de Estados Unidos tienen un plazo de 42 días para presentar pruebas que lleven a la extradición de Ovidio Guzmán López, acusado por narcotráfico en la Corte del Distrito de Columbia.

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, reiteró que no enviarán de inmediato al país norteamericano al líder del Cártel de Sinaloa, pues primero debe enfrentar un proceso con diversos trámites legales en el País.

PUBLICIDAD

"¿Qué sucede cuando se detuvo a la persona?, se le pone a disposición del juez y la ley de extradición marca una serie de plazos para que se presenten los elementos, las evidencias, los elementos de prueba en contra de esa persona", explicó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estimamos que eso va a ocurrir entre cuatro y seis semanas a partir de ahora por parte de Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición (de Ovidio Guzmán López en septiembre de 2019)".

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, agregó que serán expuestos los cargos que son imputados al "Ratón" en la corte estadounidense, así como otros delitos que le son responsabilizados en México.

"En el caso de procedimiento de extradición, se estarán ventilando los delitos que imputan las autoridades estadounidenses, que versan fundamentalmente sobre conspiración para introducción de drogas a ese país".

"En el caso de nuestro País, se cuenta con elementos para llevarlo ante los tribunales, por delitos contra la salud y delitos relacionados con armas de fuego, inicialmente", precisó.

Además están acusaciones por delincuencia organizada por su papel en la facción del Cártel de Sinaloa con Los Chapitos y/o Los Menores, como se conoce a la asociación de los hijos del "Chapo" Guzmán.

"Existen investigaciones, también relativas naturalmente, a delincuencia organizada, en contra del detenido y de otras personas más, claro que lo anterior es independiente de los hechos suscitados en ocasión de su detención", respondió la Secretaria sobre la situación jurídica de Ovidio Guzmán.

Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, dijo que el hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", enfrenta delitos por los que se le detuvo ayer en Culiacán, Sinaloa, tras enfrentamientos con el Ejército que desataron el caos en diversos puntos de la entidad.

El saldo hasta esta mañana fue contabilizado en 29 muertos, entre ellos, 10 militares, así como 35 personas heridas entre agentes y agresores, además de 21 detenidos con diversas armas de grueso calibre.

"Se le detuvo en flagrancia por varios delitos, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, tentativa de homicidio y otros, pero se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, que ejecutó la orden de detención en términos de extradición y que está integrando las carpetas por los delitos del fuero federal", indicó el Secretario.

"Adicionalmente, como mencionó la Secretaria (Rosa Icela Rodríguez), tenemos conocimiento de otras carpetas de investigación, de las cuales no podemos nosotros compartir mayor información, tanto del foro federal, del fuero común, tenemos que guardar la secreción del proceso".

Desde Palacio Nacional, el Presidente reiteró que el proceso de extradición no es vía rápida y debe haber pruebas que sustenten cualquier solicitud del Gobierno extranjero, pues su Administración no cederá tan fácil como acusó, se hacía en otros sexenios del pasado.

"Es un proceso, se hace la solicitud de parte del gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero se tienen que presentar las pruebas, los elementos y ya los jueces en México deciden".

"No es nada más la solicitud, sino probar el tipo de delito, por el que se está pidiendo que se le extradite y es un proceso. No hay, como lo mencionó Marcelo, si fue así, fast track, no es: a ver, ahí te lo enviamos, eso lo hacían en la época de Zedillo, en otros tiempos, aquí hay un auténtico Estado de derecho que se tiene que respetar", advirtió.

López Obrador aseguró que el arresto del "Ratón" fue sin intervención de Estados Unidos y una decisión de trámite con previo acuerdo en su Gabinete de Seguridad.

Descartó que se tratara de un obsequio al Presidente Joe Biden, quien aterrizará el próximo domingo en el Aeropuerto Felipe Ángeles para la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que también participará el Primer Ministro de Canadá.