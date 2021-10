Abre Salud sede incompleta en Acapulco

Ciudad de México— Aunque está incompleta, la nueva sede de la Secretaría de Salud (Ssa) federal fue inaugurada este domingo en Acapulco, Guerrero, por el titular de la dependencia, Jorge Alcocer.

"¿Por qué inauguramos está nueva sede si no está completa? Me lo preguntaron algunos. ¿Por qué no una semana más, un mes más; es más, el 1 o 2 de enero? Y no, aplazar no es nunca decidir, diría Martí, y aplazar no es resolver; aplazar no es curar y todo eso nos lleva a pensar que todas las personas en el Sector Salud sabemos lo mismo: si existe un mal con permitir que se acumule no se remedia", dijo el funcionario.

Alcocer aseguró que la sede de la Secretaría de Salud se ubicará ahora en la entidad más pobre y golpeada por la violencia y la corrupción.

El funcionario sostuvo que esta nueva sede de la Ssa forma parte del proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador de descentralizar las dependencias federales.

Alcocer realizó un recorrido por las instalaciones que entran operación a partir de mañana, y luego encabezó una reunión de trabajo en la que afirmó que además del cambio de sede, también hay una transformación en el abordaje de la salud pública.

"Antes, el Gobierno veía el tema de salud como un problema financiero, tenía poca conciencia social y poca convicción política; eso ha cambiado con este Gobierno", sostuvo.

Al recorrido asistieron el Gobernador Héctor Astudillo Flores; la Gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda; el secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Santos Preciado, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, entre otros funcionarios.