A discusión despenalización de cualquier droga

Ciudad de México— La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia discutirá mañana miércoles un proyecto que despenaliza la posesión de cualquier droga, siempre y cuando sea sólo para consumo personal.

El ministro Alfredo Gutiérrez propuso a sus colegas declarar inconstitucional una porción del artículo 478 de la Ley General de Salud (LGS), que excluye del delito de posesión de drogas sólo a quienes tengan en su poder cantidades reducidas de ciertos narcóticos, detallados en una tabla en el siguiente artículo de la misma ley.

De ser aprobada la propuesta, que ampara a una mujer condenada a 10 meses de cárcel por poseer 95.7 gramos de mariguana, el artículo 478 tendría que ser leído por los jueces de la siguiente manera:

"El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos para su estricto consumo personal".

La decisión de si la droga era o no para consumo personal quedaría a criterio del juez, según las circunstancias de cada caso, en un esquema similar al que operaba antes de la reforma de 2009 a la LGS en materia de narcomenudeo.

Desde 2015, la Primera Sala declaró inconstitucionales cinco artículos de la LGS que prohíben la mariguana, pero en amparos que buscaban un permiso administrativo para autoconsumo y en los que no se tocaron temas penales.

Gutiérrez afirma en el proyecto que la tabla del artículo 479 sólo contempla algunas drogas, pero excluye otras como el peyote y el clonazepam, y que las cantidades para consumo personal pueden no satisfacer las necesidades de un farmacodependiente.

"La farmacodependencia es una enfermedad y el Estado no puede sancionar por una condición de salud personal. Esta condición especial sobre la vulnerabilidad de una persona enferma no puede tener tutela si se desconoce el uso o consumo de la mayoría de narcóticos que contempla la propia LGS, como tampoco acotándose sólo algunos de ellos como permitidos para el consumo personal pero en cantidades muy limitadas", dice el proyecto.

"Perseguir penalmente a quienes poseen narcóticos para su consumo -como manifestación de su personalidad- no sólo atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía y la salud individual, también representa un ejercicio arbitrario del poder público, cuyos cimientos no son otros que los de una postura conservadora que ha considerado, discriminatoriamente, a quienes consumen narcóticos como personas no deseables por hipotéticos y eventuales delincuentes", agrega.

En agosto de 2018, la Sala desechó un proyecto de la Ministra Norma Piña que fallaba contra el artículo 477 de la LGS, que penaliza con 10 meses a 3 años de cárcel la posesión de drogas en cantidades que excedan lo que permite el artículo 479. Dicho proyecto se refería sólo a la posesión de mariguana.

Gutiérrez votó contra ese proyecto. José Ramón Cossío, quien también votó en contra, y Arturo Zaldívar, que lo apoyó, ya no están en la Sala, y se desconoce la postura que tendrán los Ministros Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara.





Los límites

El proyecto elimina los siguientes topes de posesión de drogas, que son los que determinan si hay delito o no se persigue por ser para uso personal:

• 5 gramos de mariguana

• 2 gramos de opio

• 500 miligramos (medio gramo) de cocaína

• 50 miligramos de heroína

• 0.015 miligramos de LSD

• 40 miligramos de polvo o cristal, o hasta una tableta de 200 miligramos, de metanfetamina o MDA

Las drogas que no aparecen en la lista sí representan delito por posesión.