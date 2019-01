Trasladan a otro menor a Galveston

Ciudad de México— Francisco Reyes Pedraza, el niño de 12 años que resultó herido en la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo y era atendido en el ISSSTE, fue traslado este miércoles a Galveston, Texas.

Con más de 90 por ciento de superficie corporal quemada, se trata del tercer menor herido en Hidalgo que traslada la Fundación Michou y Mau al Hospital Shriners de Galveston.

Un helicóptero de la agrupación Cóndores, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, realizó el traslado del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, donde permanecía el niño hospitalizado, al Hangar de la Secretaría de Marina, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde será llevado en ambulancia aérea a Estados Unidos.

Su madre, Araceli Pedraza, quien recibió una visa humanitaria, viajará con el menor a Galveston.

José Alfredo Merino, director del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, dijo que este miércoles a las 13:00 horas el Hospital Shriners aceptó atender a Francisco, por lo que se procedió al traslado.

Los procedimientos que recibirá el menor también se pueden aplicar en México; sin embargo, el País no cuenta con los bancos de tejido de piel que tienen en Estados Unidos, señaló el médico en entrevista con medios.

"Este traslado significa llegar a uno de los mejores lugares del mundo para tratar lesiones para quemaduras; significa abrirle una oportunidad a alguien que en el momento no la tenía porque, a pesar de que en México somos excelentes en terapia intensiva, excelentes en pacientes quemados, la súper especialidad del niño quemado y ciertas tecnologías allá los tienen", explicó.

Merino agregó que Francisco sigue en estado crítico y que vivirá con secuelas por las quemaduras.

"Que tenga estabilidad para el traslado no significa que haya salido del peligro de fallecer o del estado crítico que estas lesiones tan graves le ocasionaron", expuso.

Tras el traslado de Francisco, en esta unidad médica del ISSSTE permanecen hospitalizados tres lesionados por la explosión de un ducto de Pemex en el mencionado Municipio hidalguense.

Se trata de Amado Cruz Bautista, de 46 años, que tiene 97 por ciento de superficie corporal quemada y se encuentra muy grave.

También atienden aquí a José Gabino Baltazar Estrada, de 35 años, con 70 por ciento de quemaduras y estado de salud grave. Y Tomás Eduardo Baltazar Pedraza, de 23 años, quien tiene 83 por ciento de quemaduras y se reporta grave.

Estos pacientes, indicó, han evolucionado estables.

"Eso da buenos augurios, pero tampoco podemos considerarlos que estén fuera de peligro o que no estén fuera de gravedad. Están graves, en estado crítico y con peligro de fallecer", mencionó.