Pide CNTE reinstalar a expresos políticos

Ciudad de México— La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandó a las autoridades la reinstalación de los maestros recientemente liberados.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Eloy López Hernández, secretario general de la Sección 22 de la CNTE, pidió que sean restituidos todos los derechos a los ex presos políticos de su organización.

"Hoy exigimos que no se den actos de repetición como tal, de persecución, criminalización y, sobre todo, exigir todos los derechos que les corresponden: el derecho a la reinstalación, a los derechos civiles, laborales, la exigencia de la reparación de todos los daños causados", expresó.

"Son ciudadanos que fueron acusados de manera injusta", agregó.

A la conferencia asistieron cinco maestros y un estudiante de la UNAM liberados entre la noche del 27 y madrugada del 28 de diciembre pasado por la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

El profesor Leonel Manzano consideró que debe su libertad no sólo al movimiento de la CNTE, sino también a la coyuntura histórica.

"También es evidente que mi libertad la debo a la fabulosa coyuntura que la historia le abre al pueblo de México realizando lo que puede ser un enorme salto en su devenir histórico", comentó.

"Recalco que fui víctima de un gran montaje, cuyo objetivo era desprestigiar a la CNTE, porque a esas fechas, mayo de 2013, como era de esperarse, ya se veía venir la protesta organizada y la indignación magisterial".

En ese sentido, el maestro Lauro Grijalvo subrayó que fueron víctimas de un montaje del ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por oponerse a la reforma educativa.

"Desde el 2013, en el marco de la reforma educativa y reformas estructurales, crearon un montaje el Gobierno estatal y el Gobierno federal para tenernos presos a diferentes compañeros en las diferentes cárceles de este país", puntualizó.

El 8 de enero pasado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que hasta ese momento habían sido liberados 16 presos políticos, algunos de ellos relacionados con su oposición a la reforma educativa.