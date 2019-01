Lideran ordeña 40 municipios

Ciudad de México— El Ejército mexicano tiene focalizado que el mayor número de tomas clandestinas para el robo de combustible se ubica en 40 municipios del país.

El problema más grave se tiene en León, Salamanca, Irapuato, Pénjamo y Silao, en Guanajuato; en Altamira, González y Tierra Blanca, Tamaulipas; en Cuitzeo, en Michoacán, y en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Un reporte de la Sedena, entregado mediante Transparencia a Reforma, con fecha del 7 de enero, señala que, al cierre de 2018, los soldados dieron cuenta de 6 mil 333 piquetes a ductos de Pemex.

El Ejército tiene focalizada la ordeña en 40 municipios de Tamaulipas, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Michoacán.

"El robo va en ascenso, sobre todo en municipios donde no teníamos esa afectación. Esos movimientos de los criminales de un ducto a otro se deriva de la implementación de operativos", dijo a Reforma un general de brigada en activo.





Va AMLO por gremio

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el sindicato de Pemex, encabezado por Carlos Romero Deschamps, es investigado por presuntos actos de corrupción vinculados con el robo de combustibles.

"No queremos alebrestar, no queremos hacer escándalo, no queremos sensacionalismo, queremos actuar con mucha responsabilidad, sin afectar la dignidad de las personas. No fabricar delitos", señaló.





Incautan 135 mil litros de gasolina robada

Elementos de la Marina reportaron el aseguramiento de 135 mil litros de hidrocarburos, mil 469 contenedores, 24 tomas clandestinas y 16 vehículos en el marco del Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex 2019.

Personal naval, durante un recorrido de disuasión en la localidad del municipio de Tepeapulco, Hidalgo, en apoyo al personal de Seguridad Física de Pemex, evitó el martes el robo de hidrocarburo al observar que la puerta de construcción que limita la válvula del Poliducto Tuxpan-Azcapotzalco se encontraba sin candado y con un olor fuerte a gasolina.

"Al revisar el interior se localizó una excavación con medidas irregulares y una toma clandestina de hidrocarburo con una válvula de cierre. Por lo que procedieron a asegurar la toma clandestina e informaron al personal de seguridad física de Pemex para la clausura de la misma; cabe señalar que los presuntos delincuentes se dieron a la fuga en diferentes vehículos", informó la Marina en un comunicado.

Reiteró que en las acciones contra los huachicoleros fueron desplegados 3 mil 200 elementos, quienes buscan mantener un ambiente de seguridad y disciplina operativa en tres áreas claves: accesos, cuarto de control y tanques de abastecimiento, asÌ como la vigilancia de los ductos para evitar el robo de hidrocarburos.

Los elementos navales realizan sus funciones en dos refinerías, ubicadas en Salina Cruz, Oaxaca y Tampico, Tamaulipas.

Además de las Terminales de Abastecimiento y Distribución de Tuxpan, Veracruz; Lerma, Campeche; Rosarito, Baja California; Guaymas, Sonora; Topolobampo y Mazatlán, Sinaloa; Manzanillo, Colima; Acapulco, Guerrero y Lázaro Cárdenas, Michoacán, se informó.

Lo anterior, en colaboración con personal de seguridad física de Pemex, PGR y Seguridad Pública de los estados de Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tabasco.