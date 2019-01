Desde 2013, fraude por compra en Pemex, asegura AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el fraude cometido contra Pemex por 400 millones de pesos es producto de una operación iniciada en 2013, cuando Emilio Lozoya dirigía la empresa.





Aunque no dio nombres, informó que la transacción para la compra de 700 autotanques para transporte de combustible en tren inició hace cinco años y, apenas en octubre o noviembre de 2018, la autoridad judicial local determinó que no existían pruebas suficientes para fincar responsabilidades.





"Que no hay motivo para someter a proceso a nadie", indicó.





A pesar de su decisión de poner un "punto final" y no indagar corruptelas del pasado, el Presidente adelantó que, en esta irregularidad, continuarán las acciones legales.





- ¿En ese caso no va haber punto?, se le preguntó.





- "No. Es que, además de que estaba la denuncia en curso. Si yo me entero de un delito, si a mí me dice un funcionario algo en una reunión, supuestamente privada sobre un ilícito, mi respuesta es: actúe, proceda, porque si no me convierto en cómplice", respondió.





Explicó que la petrolera pagó 400 millones de pesos, en calidad de anticipo, por la compra de 700 carrotanques de ferrocarril, para transporte de combustible.





Aseguró que, a pesar de que las unidades nunca llegaron, Petróleos Mexicanos interpuso una denuncia deficiente para reclamar el incumplimiento.





"Tengo ya más información, puedo decir que eran tanques de ferrocarril, 700, y se quedan con un anticipo de 400 millones de pesos y Pemex presenta una denuncia que ni un pasante de derecho la haría, genérica, sin pruebas, y se comete el fraude. Y hasta ahora no hay justicia", acusó.





López Obrador criticó que, a pesar de que se cometió un delito federal, Pemex decidió interponer una denuncia ante las autoridades locales.





"¿Cómo es que se acude al Poder Judicial de la Ciudad de México, al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, si es un delito federal?", cuestionó.





El tabasqueño dio a conocer que tuvo acceso a este caso gracias a que un ciudadano le hizo llegar la información.





"A mí me informan los servidores públicos, pero, además, me informo con el pueblo, con la gente", señaló.





"Este expediente de los carrotanques, para que no le anden echando la culpa a nadie, me lo entregó un ciudadano, no me lo entregaron funcionarios del Gobierno; un ciudadano me entregó el expediente".