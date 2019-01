Custodiarán 10 mil militares red ductos

Ciudad de México— El Gobierno federal desplegará 10 mil elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal para establecer un operativo de vigilancia permanente en los ductos de Pemex.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que esta acción forma parte de la estrategia de combate al robo de combustible, lo que incluirá la instalación de bases especiales para las fuerzas federales.



"La vigilancia es permanente. No se puede suspender, es una red ya de 10 mil elementos. Son suficientes. Si es necesario, se va a incrementar el número de elementos para cuidar todos los ductos; se están creando bases especiales, es todo un plan", dijo.



El Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, informó que actualmente ya participan en labores de vigilancia poco más de 8 mil 500 elementos, de los cuales 5 mil 100 son militares, 977 marinos y 2 mil 500 policías federales.



Los elementos vigilan los ductos y tramos Minatitlán-México, Tuxpan-Azcapotzalco, Tuxpan-Tula, Tula-Salamanca, Salamanca-León, Salamanca-Guadalajara, Salamanca-Morelia, Tula-Toluca, Tula-Azcapotzalco, Tula-Azcapotzalco, Matamoros-Cadereyta y Madero-Cadereyta.

Frustran sabotaje en Tulancingo

El General Sandoval informó que Fuerzas Armadas frustraron esta madrugada un intento de ordeña ilegal en una comunidad localizada a 10 kilómetros del Municipio de Tulancingo, en Hidalgo.



A las 2:42 horas de este jueves, detalló, un avión King Air detectó la presencia de 20 vehículos en la zona.



Tras dar aviso a la base, se desplegó un helicóptero en el lugar, lo que provocó la huida de quienes pretendían realizar un pinchazo en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco.



El mando relató que quienes estaban en la zona se refugiaron en bodegas y casas, luego de que elementos de las fuerzas arribaron por tierra.



El General explicó que aún cuando no lograron su objetivo, tampoco hubo detenidos.



"No lograron su objetivo de poder picar el tubo, parar, es el que viene de Tuxpan a Azcapotzalco, que es la primera prioridad que estableció el señor presidente para poder atender lo que es la Ciudad de México", afirmó.



Sandoval adelantó que, en coordinación con la Procuraduría General de la República, se determinará la posibilidad de realizar cateos en esa comunidad.