Video: Por más de 12 horas diarias riegan parque en fraccionamiento

Ciudad Juárez.- Pese a las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días y la escases de agua en algunos sectores, hay zonas de la ciudad en las que el líquido es utilizado sin medida ni control, tal es el caso del fraccionamiento La Parcela, que de acuerdo a vecinos, diariamente riega su parque y mantiene la llave abierta hasta por 12 horas, desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la tarde.

A través de un mensaje en Facebook a El Diario, habitantes del lugar que se localiza en el cruce de las calles Carolina y Calzada del Río, denunciaron la situación de la que ya se ha dado aviso a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, pero sin recibir una intervención hasta el momento.

“Es una falta de respeto y sentido común que con este calor tan horrible y falta de agua extremo, hay lugares donde se tire tanta agua potable”, escribió un ciudadano.

Aseveró que “todos los días se riega el parque con agua potable por más de 12 horas diarias, empezando a las 7 de la mañana y terminando alrededor de las 6 o 7 de la tarde”.

De acuerdo con el quejoso, ya se puso el reporte ante la JMAS desde hace más de un mes, pero debido a que no han acudido al lugar, sigue el riego de agua.

Agregó que las veces que se ha comunicado a la descentralizada ha pedido número de reporte, pero no se lo han querido brindar.

“No me lo quieren proporcionar, solo me dicen ‘si aquí está el reporte’ y cuando se los pido me dicen que no es necesario”, concluyó.