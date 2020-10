Video: Ojalá sirva de algo el que la gente lo vea: enfermera del IMSS

Cortesía / En una de las tomas del video observa el logotipo de la institución médica

Exhaustos, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compartieron a El Diario imágenes captadas el pasado sábado del área de Patología del Hospital General Regional número 66, en el cual se observan al menos una decena de cuerpos sobre camillas y en el exterior aún hay más cadáveres.

“Ojalá sirva de algo el que la gente lo vea”, dijo una enfermera de la institución en torno a las imágenes enviadas a El Diario, al asegurar que desde la semana pasada aumentó el número de pacientes hospitalizados y los decesos. “Estamos colapsados”, afirmó.

Ayer por la tarde, directivos del IMSS enviaron un comunicado de prensa en el que confirman la alta demanda del servicio en los Hospitales 66, 35 y 6, a los que son canalizados los pacientes.

“En estos momentos la atención en las unidades no está rebasada; se están realizando las acciones y gestiones necesarias para dar cobertura a la alta demanda de pacientes con diagnóstico Covid-19”, cita el documento oficial.

Refiere que el área de Patología del Hospital General Regional (HGR) No. 66 no está saturada. Esto debido a que tiene la capacidad de manejo necesaria y se encuentra en la movilización continua de entrega a familiares y a funerarias de los cuerpos de quienes desafortunadamente han perdido la batalla en esta contingencia sanitaria.

El Diario ha documentado que carrozas de empresas funerarias realizan “fila” en espera de la entrega de cuerpos, documentando hasta 10 víctimas del mortal virus antes de las cinco de la tarde.

El IMSS, cita el comunicado, exhorta a los derechohabientes y a la población en general a tomar las medidas sanitarias (usar cubrebocas, tomar la sana distancia, utilizar de manera constante el alcohol gel y realizar el lavado de manos permanente), así como salir sólo para lo más indispensable, para con ello hacer un frente común y evitar la saturación de los servicios.

Para médicos, enfermeras y demás personal, la situación es muy crítica, ya que son estos hospitales los que captan el mayor número de derechohabientes contagiados.

A condición de anonimato por no contar con autorización para dar declaraciones, el personal médico hizo un llamado a los fronterizos: “Crean en la enfermedad, el personal de Salud está agotado después de siete meses de pandemia, sigan las medidas implementadas por las autoridades sanitarias, en verdad está sucediendo el colapso en los hospitales; ya no hay lugar, ya no hay ventiladores y está muriendo mucha gente por lo mismo”.

El pasado jueves el administrador de la ciudad, Víctor Ortega, advirtió la falta de camas en hospitales públicos y privados.

Ayer la ciudad llegó a 987 decesos y 9 mil 732 casos acumulados. Ante la curva epidemiológica ascendente no se descarta que la frontera cambie a semáforo rojo, advirtieron desde el viernes autoridades del Sector Salud.

Ayer por la mañana ambulancias del IMSS, Cruz Roja y Rescate, permanecían en el exterior del área de urgencias del Hospital General de Zona 35 esperando que sus pacientes fueran recibidos al registrarse saturación en la ocupación de camas.

Las instituciones como el IMSS enviaron a casa al personal vulnerable y los trabajadores de la Salud están trabajando tiempo extra, lo que está ocasionando impacto en la salud física y emocional de los empleados, expusieron.

“(El contagio) aumentó exponencialmente de una manera irreal”, dijo la enfermera del IMSS entrevistada. A través de redes sociales, ciudadanos han reportado la falta de oxígeno para pacientes que son atendidos en casa, la imposibilidad del traslado a hospitales por la saturación y exponiendo el dolor ante las pérdidas que están sufriendo sin la oportunidad de reunirse con sus familias.

Los ciudadanos han expuesto que la situación ahora enfrentada es peor que al inicio de la pandemia a pesar del conocimiento de los efectos del virus.