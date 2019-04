Video: Exhiben maltrato a caballo en El Chamizal

Ciudad Juárez.- La foto de un caballo débil tirado sobre el piso en las inmediaciones de El Chamizal muestra las condiciones del trato que recibe de sus dueños, que lo rentan los fines de semana a los asistentes.

Flaco y deslucido, el animal se alimenta del pasto que le acercan unas personas a las que les agobia la situación: “este caballo está en el Chamizal, no se levanta ya le dimos agua, hasta cuándo se va hacer algo por los animales marcamos a protección animal y al 911 y no me dan respuesta (sic)”, se queja una usuaria en redes sociales, denunciando la situación.

Un video publicado en ese mismo espacio muestra cuando los propietarios del animal tratan de levantarlo pegándole con una soga, mientras el equino, sin fuerza, se desvanece.

La quejosa señaló que al denunciar la situación al 911 nunca tuvo respuesta.

“Duramos aproximadamente como una hora dándole agua y comida, ya cuando se empezó a juntarse la gente y pasaban los dueños de los demás y lo querían levantar pero no podían porque no dejábamos que lo levantaran a golpes, ya después de un rato llegó el dueño y él sí lo levanto a golpes”, contó.

Señaló que los demás caballos, por los cuales sus dueños cobran una cantidad a cambio de paseos por el parque, se encuentran en las mismas condiciones de maltrato.