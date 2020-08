Video: Agresor de héroe suma 48 días de impunidad

Han transcurrido 48 días desde que “Martha”, enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue víctima de un probable acto de discriminación por parte de Rolando Talavera Sánchez, administrador de Plaza de las Américas, quien la expulsó del área de restaurantes por ser personal de Salud.

Hasta hoy, la carpeta de investigación permanece “abierta” a pesar de que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos cuenta con evidencias como videos, fotos y las versiones de los testigos en torno a los hechos.

La enfermera, que dejó de acudir al restaurante que le ofrecía café gratis como una muestra de reconocimiento a su labor, dice que hasta el momento ignora qué pasa con el expediente y la situación legal del posible agresor.

¿Qué ha pasado? Se le preguntó ayer. “Aún nada, de hecho (los investigadores) volvieron en estos días porque faltaban dos personas por entrevistar”, confió la enfermera que aún mantiene la esperanza de que la representación social penalice el actuar de un empresario del sector privado que vulneró sus derechos como trabajadora de la Salud.

Ayer se solicitó información al titular de la Fiscalía General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, ya que el expediente es integrado por personal radicado en la ciudad de Chihuahua, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no daba una respuesta.

El probable acto de discriminación ocurrió el viernes 3 de julio a las 10:20 horas en el área donde se vende la comida para llevar.

Debido a la pandemia los restaurantes en ese entonces sólo ofrecían comida para llevar. “Martha”, como fue identificada la enfermera por razones de seguridad, acudía a ese local porque era el establecimiento que le quedaba más cerca y sus propietarios les regalaban un café como agradecimiento por estar en primera línea de fuego contra el Covid-19.

“Estábamos alrededor de cinco o siete personas comprando. Una compañera y yo nos sentamos en una jardinera y un guardia se acercó para decirnos que por orden de Gobernación nosotras no podíamos estar sentadas. Yo le comento que nos vamos a levantar, pero le aclaro que Gobernación no prohíbe que estemos sentadas”, explicó “Martha”.

Las dos enfermeras se acercaron al local donde ordenaron los alimentos y empezaron a platicar con dos médicos que también esperaban su comida, cuando llegó el hombre al que identificaron como Rolando Talavera Sánchez, administrador de la plaza, a tomarle fotografías.

“Al momento que me toman la foto le pido por favor a la persona que borrara la imagen porque no lo autorizaba y él con ademanes groseros me dijo ‘lárgate de aquí, ya me tiene cansado todo el personal de Salud que viene a esta plaza, esto es propiedad privada’”, narró la enfermera.

Uno de los médicos que la acompañaba, cliente del negocio de comida, intervino en su defensa y también fue insultado.

“A él le dijo ‘tú no te metas cabrón’, cuando el doctor le pedía que dialogáramos y que borrara la fotografía, este señor respondió otra vez con insultos y me dijo ‘lárgate de aquí, eres una vieja naca, lárguense de aquí y no pueden entrar porque es propiedad privada’”, agregó.

Cuando la enfermera se retiró, desde el hospital decidió llamar al 911 y denunciar los hechos que quedaron asentados bajo el folio 0702012348. Dos unidades de Seguridad Pública atendieron el llamado y la acompañaron a la plaza para solicitar que borraran su fotografía.

Al día siguiente, el administrador ofreció una disculpa pública, sin embargo, la enfermera decidió interponer la denuncia formal del hecho ante la Fiscalía General del Estado, por considerar importante dejar un precedente sobre el respeto que merecen los trabajadores de la Salud y la necesidad de que se garanticen sus derechos humanos durante la pandemia.

“Martha” es representada legalmente por abogados del Departamento Jurídico del IMSS, que la acompañaron a presentar la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos.

Y aunque los abogados de Talavera Sánchez han buscado un acercamiento con la denunciante, ella sostiene que no busca un acuerdo reparatorio –que la ley prevé– sino el respeto al ejercicio pleno de sus derechos en representación de los trabajadores del Sector Salud.

Cronología

*3 de julio - Rolando Talavera agrede a una enfermera y médicos del IMSS y los corre de la plaza. La afectada hace una denuncia pública.

*4 de julio - El probable agresor es repudiado por su acción en redes sociales y ofrece una disculpa.

*5 de julio - Ante la probable discriminación que sufrió la enfermera, el IMSS ofrece apoyo legal.

* 6 de julio - La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos inicia una investigación por la probable comisión del delito de discriminación en perjuicio de una enfermera del IMSS.

* 7 de julio - Organismos empresariales y de la sociedad civil condenan el acto.

* 14 de julio - La denunciante advierte que la representación legal del acusado la busca para llegar a un arreglo extrajudicial, que ella rechaza.