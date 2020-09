Lamentan en redes sociales asesinato de adolescente

Ciudad Juárez.- A través de las redes sociales, amigos de la adolescente de 16 años quien fue asesinada a balazos la noche del jueves en un parque del Infonavit Ampliación Aeropuerto lamentaron el hecho y exigieron justicia.

La víctima a quien a través de las publicaciones identifican como Michelle Jaramillo había compartido en junio pasado en su cuenta de Facebook que su fiesta de quince años fue suspendida con todos sus preparativos listos debido a la pandemia.

“Que triste que tengas una gran vida por delante, tengas muchos sueños por cumplir, muchas metas que alcanzar, que tengas tantas ilusiones de hacer tu vida de una manera maravillosa, para que personas así vengan y te quiten la vida, todo cambia en un abrir y cerrar de ojos, aún somos jóvenes y nos toca disfrutar demasiado la vida, no puede ser posible que esta gente venga y nos quite de todo aquello que teníamos en mente. Descansa en paz amiga Mich preciosa #JustuciaPorMiche”, se lee en una de las publicaciones.

“Hago este video en tu memoria, me duele que todo haya terminado así, eras una persona que era muy alegre y tenías mucho por vivir mi niña, desde que te conocí en la secundaria fuiste una amistad súper hermosa, te extrañare tanto enserio,,aún no me cae el 20 pero diosito te tiene en tu santa gloria te mando un abrazo y un beso hasta el cielo

#justiciaparamichelle”, publicó otro usuario quien a su vez compartió una serie de fotografías de Michelle.

“Ay mich! Besitos hasta el cielo mi bb mocha. No merecías esto #justicepormich”, se lee en otra publicación.

El hecho violento ocurrió en las calles Cotufa y Ajenjo del fraccionamiento Ampliación Aeropuerto, cuando la víctima se encontraba en compañía de otra personas del sexo masculino quien resultó lesionado.