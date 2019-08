Viaja de la Sierra de Chihuahua a El Paso para encontrar a su padre

Ciudad Juárez— De una manera trágica terminó la búsqueda de un pastor cristiano originario de la Sierra de Chihuahua para encontrar a su padre, quien estuvo presente en el tiroteo ocurrido en El Paso, Texas.

Registrado en el hospital con otro nombre, Juan de Dios Velázquez no había sido localizado por sus familiares, su hijo Cruz Velázquez manejó 10 horas desde Samachique para poder encontrarlo.

“Familia y amigos.... voy manejando de la Sierra a El Paso, deseo que los kilómetros se acorten y estar allí, mis hijas están en el Centro de información de la Policía, me llena de incertidumbre que no brindan ninguna información todavía...... no puedo contestar llamadas, oren por favor”, publicó el sábado en su cuenta de Facebook.

Ayer, poco después de las 9:00 de la mañana lo localizó en un hospital en estado crítico, sin embargo la mañana de este lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó su deceso, convirtiéndose en la víctima número 21 de esos trágicos hechos.