Van a la Guarnición Militar y los regresan

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Aunque autoridades dieron a conocer el Noveno Regimiento de Caballería Motorizado como uno de los puntos para la aplicación de la vacuna anti-Covid para las personas mayores de 50 años, ayer todas las personas que acudían eran regresadas por los militares.

La razón fue que la Guarnición Militar, ubicada en la calle Barranco Azul y eje vial Juan Gabriel, será a partir de hoy sede de la aplicación de la vacuna Cansino para el personal educativo. Sin embargo, la desinformación provocó problemas a algunos juarenses que habían llegado caminando o en camión hasta las instalaciones, y no sabían cómo acudir a otro punto.

La señora Chávez dijo vivir en la colonia División del Norte y haber llegado en camión, luego caminó hasta las instalaciones militares y no sabía llegar a La Rodadora o al estadio de beisbol Juárez, hasta que otras juarenses que también buscaban otro punto de vacunación se reunieron para irse juntas.

Por su parte, el señor Mario Cruz aseguró que iría al estadio de beisbol ubicado en la avenida Reforma, ya que ayer pidió permiso en su trabajo para faltar y tenía que vacunarse ayer mismo, porque no le darían otro día más.

“Yo estaba indeciso y ahora ya no me voy a poner nada, me da miedo, mejor me voy a desayunar”, dijo un hombre, quien por minutos se quedó parado en frente a la Guarnición Militar con sus documentos personales en las manos y luego se retiró indeciso de inocularse.

Mientras en las rejas de las instalaciones se colocaron dos mantas en donde se leía “Centro de Vacunación Covid-19”, los militares tenían que explicar a los asistentes que sólo recibirían a maestros a partir de hoy.