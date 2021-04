Va frente vs proyecto de El Chamizal

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / integrantes de la red Frente en Defensa de El Chamizal reunidos ayer en la Presidencia

Ciudad Juárez— Organizaciones civiles y ciudadanos activaron ayer la red “Frente en Defensa de El Chamizal”, a través del cual realizarán acciones jurídicas y movilizaciones en busca de impedir el megaproyecto en esa zona por parte de los tres niveles de gobierno.

Unos 50 integrantes de estas agrupaciones se reunieron en la explanada del edificio de la Presidencia municipal para formar comisiones y planear las acciones que se harán.

Leticia Chavarría Villar, integrante del frente, dijo que uno de los primeros acuerdos es la defensa jurídica del principal pulmón de la ciudad y patrimonio de los juarenses, ya que cuando la Federación le entregó al Muncipio la facultad de disponer del parque, fue siempre y cuando tuviera un uso ecológico.

“Ese proyecto no tiene ninguna vocación ecológica, establecer ahí empresas privadas u otro tipo de edificios que no cumplen con la reglamentación de que sean ecológicos y públicos, sobre todo públicos, donde no se cobre ni un cinco para entrar, eso se debe de respetar, por eso la defensa jurídica va a ser muy importante”, destacó.

La oposición es en contra de la construcción de un centro de convenciones dentro del parque y la privatización de espacios, refirió.

“Ya se les echó abajo por primera ocasión el proyecto que tenían del estadio de los Bravos, el año pasado querían construir ahí el estadio para ese equipo y eso se tumbó, ahorita en lo que están insistiendo es en un centro de convenciones y un parque de megaproyecto”, mencionó.

También prepararán movilizaciones y plantación de árboles en diferentes puntos del parque, sin embargo, aún no se determinan las fechas.

