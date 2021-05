Urge una policía capacitada: Fuentes

Ciudad Juárez— La ciudad necesita más de 6 mil uniformados para el resguardo de los juarenses, debido a que sigue creciendo en número de habitantes, informó la candidata a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Fuentes.

Sobre el tema de la seguridad pública, comentó que se debe contar con mayor número de elementos, aunque este aumento debe ser de forma gradual y no de la noche a la mañana, además destacó la urgencia de que Juárez cuente con una Policía completa y capacitada.

Señaló que es importante resaltar que no todos los policías que patrullan actualmente, son corruptos; no todos están coludidos con el crimen organizado. Ya que “cuando se hacen señalamientos de corrupción se incluye de manera errónea a la corporación completa, siendo que no es así, que sí hay muchos elementos que cuidan a las familias juarenses”.

La aspirante a la alcaldía agregó que durante su gobierno habrá de promover la contratación de policías con verdadero arraigo en la ciudad, que sus familias vivan aquí para que sientan la necesidad de cuidar sus colonias y desear que Juárez esté seguro.

La candidata dijo que paralelamente se necesita que los policías se sientan dignos de ser policías, que cuenten con prestaciones de beneficio personal, porque no es posible que ellos mismos tengan que comprar sus uniformes para trabajar.

La Secretaría de Seguridad Púbica Municipal necesita capacitación, que se apliquen los exámenes correspondientes de manera periódica para que sea una corporación eficiente, la Policía municipal tiene que ser respetada por los ciudadanos, finalizó.