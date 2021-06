Tratamiento anticaries se convierte en pesadilla

Cortesía / José Guerrero

Ciudad Juárez— Lo que sería un procedimiento sencillo de atención a caries se convirtió para Cecilia Moya en una odisea, ya que su hijo José Guerrero, de cuatro años, tuvo que hospitalizarse tras una presunta negligencia en una clínica particular que –cuenta la agraviada– lo llevó ser internado en el Hospital Infantil (HIES).

Entrevistada al exterior, dijo que a su pequeño se le dejó en su interior un aparato médico que al parecer se usó para anestesiar, circunstancia que, destacó, lo llevó a sufrir de un fuerte cuadro infeccioso que lo ha mantenido en el sanatorio, que está ubicado sobre las calles Vicente Guerrero y Arizona.

Los hechos sucedieron el pasado jueves 3 de junio, detalló Cecilia. Afirmó que acudieron al consultorio Dentista de los Niños, en la avenida Valle del Sol, donde fueron atendidos por la odontopediatra Alejandra Neri, que, dijo la entrevistada, recomendó no dormirlo en totalidad.

“Le hicieron el procedimiento y nos fuimos a la casa, y al día siguiente (viernes) me llama la doctora para decirme que se dieron cuenta que les faltaba un pequeño instrumento (aparentemente una aguja). Le hicieron radiografías y a mi niño (mismo que padece de trastorno autista) se le quedó adentro”, manifestó.

Ante su condición, él es incapaz de expresar con palabras su malestar. No obstante, comenzó a tener cambios de comportamiento, pues no paraba de llorar, no dormía y no comía ni tomaba agua. Después tuvo hinchazón y pus en un ojo, por lo que lo trasladó el sábado a Urgencias del citado nosocomio.

Una vez atendido, fue devuelto a su hogar el lunes. Sin embargo, continuó sufriendo las incomodidades y fue reingresado el martes: “Se me acercaron doctores y me recomendaron que lo dejara aquí hasta que pase su cuadro infeccioso, pero quiero llevarlo a algún lugar donde le puedan sacar la aguja”, indicó.

Este medio buscó la versión de la profesional de la salud señalada, sin embargo en su clínica, la persona encargada de recepción, que se rehusó a dar su nombre, manifestó que estaba ocupada. Al cierre de esta edición no hubo comunicación para informar su versión de los hechos.

Si usted desea cooperar para la cirugía de José, comuníquese al teléfono (656) 176-95-58.

avargas@redaccion.diario.com.mx