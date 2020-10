Tras dar positivo a Covid, lo dejan sin trabajo

Después de haber sido diagnosticado con Covid-19, César de la Cruz no sólo perdió su empleo como enfermero del Hospital Infantil de Especialidades (HIES) de Ciudad Juárez, sino que además se quedó sin prestación o ayuda alguna para sobrellevar la enfermedad.

Durante la tarde de ayer César se plantó en el exterior del HIES para exigir a las autoridades el pago de sus prestaciones, además de que se cubran dos meses de salario, que según el afectado, el hospital no le ha cubierto.

“Soy positivo a Covid, incluso traigo ya un respirador, no tengo prestaciones, y desde hace dos meses no me han pagado mi salario, tampoco me quisieron incapacitar, no me sirvió de nada servir, en cuanto se dieron cuenta de mi diagnóstico me dieron de baja”, aseguró.

César comentó que desde hace dos años trabajaba como enfermero en dicho hospital, y debido a la pandemia fue canalizado al área “Covid”; posteriormente, el 17 de octubre del presente año fue diagnosticado con coronavirus, razón por la que, asegura, el HIES ya no le renovó su contrato.

En el exterior del hospital, César colocó ayer una serie de pancartas donde se pudo leer mensajes como “Covid positivo, ¿ya no te sirvo?”, “Respeto a la enfermería”, “¿Y a estos héroes quién los salva?”, entre otras para exigir a las autoridades les sea resuelta su situación.

Asimismo, denunció que otros de sus compañeros también han experimentado problemas para el pago de sus prestaciones y tener mejores condiciones laborales, sin embargo, aseguró que por miedo a represalias, han decidido no hacer públicos sus casos.

El Diario buscó ayer al director del HIES sin resultados; solicitó además una postura oficial con la vocera Dalia Pineda y hasta el cierre de esta edición no se obtenía una respuesta a la solicitud de información.