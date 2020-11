Temen se prolonguen cierres más de 15 días

El Diario

Organismos empresariales se dijeron preocupados de que la restricción de actividad económica, establecida en el nuevo decreto de Gobierno del Estado, pudiera extenderse por más de dos fines de semana.

“No tiene fecha de vigencia, lo que se dijo fue que sería de alcance corto, pero realmente no tiene fecha de aplicación”, resaltó Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Dijo que se apoya el cierre de cadenas comerciales solamente por este tiempo, al mencionar que “no creo que en dos fines de semana que no abra S-Mart vaya a quebrar”.

Sin embargo, comentó que el decreto requiere ajustes, por lo que se está en pláticas con Gobierno del Estado para que se revise y tener un balance entre el tema económico y el de salud.

“Faltan ajustes para manejar el tema de los tianguis, fiestas y transporte”, mencionó Ramos Morán.

Dijo que aunque el decreto pudiera caer en la ilegalidad, la ciudad cuenta con problemas sanitarios graves que hay que atender de forma urgente.

“Se está muriendo gente, tenemos que entender que se necesitan acciones urgentes y nosotros como Coparmex de alguna manera apoyamos estas acciones”, expresó.

Añadió que desde esa cámara empresarial se estará al pendiente este fin de semana para ver si generó el resultado que se esperaba, ya que las prohibiciones como las que se marcan lo único que provocan es el clandestinaje.

“Es un decreto polémico, pero necesario. No sabemos si es ilegal o no, porque no lo hemos visto jurídicamente, pero nosotros lo apoyamos siempre y cuando se abran acciones para el balance de la economía”, dijo.

“A los médicos no les importa el tema económico, y a los afectados económicamente no les importa el médico, por eso es necesario un balance”, comentó. (Iris González / El Diario)