Provoca tumultos ‘toque de queda’

David Cruz / El Diario de Juárez / El anuncio de más restricciones provocó aglomeraciones y filas en supermercados David Cruz / El Diario de Juárez / Anaqueles vacíos

Las nuevas restricciones de movilidad provocaron desde el miércoles compras de pánico y saturación en los supermercados, que cerrarán los fines de semana por decreto estatal.

Dichas aglomeraciones son resultado de “medidas incongruentes, que van en contra de la parte social”, señaló el doctor Lorenzo Soberanes, vicepresidente local de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

“Es una verdadera incongruencia y falta de sensibilidad política del Gobierno; al no tener una situación clara de la situación está emitiendo medidas verdaderamente incongruentes”, externó el médico.

Destacó que al Gobierno del Estado le ha faltado acercamiento con los colegios de médicos para pedir su asesoramiento.

Dijo que el Gobierno no ha querido escuchar a los expertos, y que hay una cuarta ola de esta pandemia que los médicos temen, que tiene que ver con enfermedades mentales.

“Es la crisis de lo que es el Covid junto con la influenza. Ciudad Juárez tiene una mortalidad alta por neumonías atípicas en diciembre, enero y febrero; ahora se va a multiplicar por cuatro. Chihuahua es número uno a nivel nacional en suicidios, y eso prepondera en noviembre y diciembre”, alertó.

Para el médico, el imponer la ‘ley seca’ de jueves a domingo y cerrar supermercados desde los viernes a las 7:00 de la tarde hasta los lunes a las 6:00 de la mañana es un error de las autoridades, “cuando el trabajar tiene dinero el sábado”.

Lamentó que las autoridades no se pongan en los zapatos de quienes reciben su pago semanal el viernes o sábado, por lo que es hasta entonces cuando tienen dinero para comprar.

“Si quieres detener la movilidad aplica la cuestión de las fiestas, prohíbe las fiestas, las reuniones, pero ¿porqué cierras una situación social en donde desarrollas ansiedad y situaciones como largas filas?”, cuestionó quien también es presidente del Clúster de Salud y Turismo Médico en Ciudad Juárez. Lo que se requiere, dijo, es educar a la gente, explicarle porqué tiene que quedarse en su casa, en lugar de amenazarla con que le van a cobrar una multa. “No están viendo la parte social, están viendo la parte de políticas públicas… ¿qué están haciendo?, ahorita las líneas de pánico en todos los centros comerciales. Eso es incongruente. Eso es no pensar y no ponerse en los zapatos de la sociedad. Yo no sé quiénes son los asesores del gobernador, que no están viendo la situaciones sociales, están viendo solamente la parte política”, señaló.

Buscan respiro al sistema de Salud

“Hoy es un fin de semana crucial, estos 15 días van a hacer clave para lograr un equilibrio dentro de nuestro sistema de Salud y de la población”, externó ayer la subsecretaria de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Mirna Beltrán Arzaga. La funcionaria pidió a la población cortar las cadenas de transmisión y proteger a las personas adultas mayores y con enfermedades, ya que son las principales víctimas de muerte en el estado.

“Entonces este fin de semana por favor no se congreguen, no se reúnan, hagan por Zoom esas reuniones familiares. No estamos engañando a nadie si nos reunimos y hacemos una fiesta en casa, al contrario, estamos arriesgando nuestra propia vida y la de los demás”, apuntó.

En una semana, dijo, tiene que notarse una disminución clara, por lo que se busca en dos semanas poderle dar “un respiro total al sistema de Salud”. “Da enojo, frustración, tristeza, que hayamos tenido que llegar a tener que decirles: no tenemos un espacio, hay que regresar a casa”, confesó. Hasta ayer sumaban en esta frontera 15 mil 761 contagios durante la pandemia y mil 433 víctimas mortales del Covid-19.