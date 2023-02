También semáforos afectan flujo vehicular

Además del crecimiento del parque vehicular que satura las principales vialidades de Juárez, la desincronización de los semáforos es otro motivo por el cual aumenta el congestionamiento en las avenidas.

El tiempo en el que los semáforos cambian de la luz roja a la luz verde varía según la importancia de la arteria. En un día normal la espera puede ser de unos segundos o minutos, sin embargo, cuando los semáforos fallan el tiempo para avanzar aumenta debido al equipo obsoleto con el que cuenta la ciudad, aseguró una especialista en el tema.

“Creo que deberían estar sincronizados en la medida de lo posible. El problema es que el sistema no es inteligente, es manual, entonces se descontrola uno y de aquí que lo vuelvan a programar… es una cuestión del equipo y de logística del sistema, lo que tarde es depende del nivel del servicio”, expuso Alma Angélica Rodríguez Moreno, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Dijo que los tiempos deben ser más largos en las avenidas principales y menores en las vialidades más pequeñas.

Para realizar la sincronía en avenidas principales se mide la distancia de semáforo a semáforo y la velocidad permitida para circular por el sector; la máxima es de 60 kilómetros por hora en la zona urbana. El resultado del tiempo de encendido de la luz verde es de acuerdo con los datos que arroje esa medición, según la explicación que dio anteriormente a este medio la Dirección de Control de Tráfico del Municipio.

La ‘ola verde’ es el recorrido de una avenida sin pararse en un solo semáforo en rojo. El período de cambio de las luces en un crucero es de 200 segundos, 50 por semáforo, según la información de Control de Tráfico.

Uno de los factores por los que hay desajustes en los semáforos son las pequeñas descargas de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que en algunos casos hay que acudir a ajustarlos hasta dos veces al día; sin embargo, a pesar de que se vuelvan a programar, se hace tráfico en las horas pico, comentó el coordinador de Seguridad Vial, César Alberto Tapia Martínez.

“La sincronización de los semáforos efectivamente es un factor que se tiene que resolver. Realmente no hay motivo como para que no se puedan sincronizar, es una cuestión técnica”, mencionó la profesora investigadora de la UACJ.

Para Rodríguez Moreno, experta en temas de movilidad, el problema de tráfico se debe abordar desde la raíz y es mediante políticas públicas con las que se puede tener un plan para descongestionar la ciudad.

“En realidad el mayor problema es la falta de política para regular el exceso de automóviles, no se está haciendo, por lo contrario, se están haciendo estas campañas de la regularización de vehículos, no importados, no registrados, se está teniendo una política contraria a lo que necesitamos (…) porque estamos promoviendo una política de legalización de autos ‘chuecos’ y estamos descuidando cosas importantes”, expuso la profesora en Planeación y Desarrollo Urbano.

Agregó: “actualmente, en ninguna ciudad es deseable que las personas se trasladen en vehículo, entonces no estamos haciendo nada, la cuestión de poner agentes de vialidad en los cruceros, la sincronización, son parches, son curitas que no nos dan una solución real y perdurable”.

Tiempos más largos y estrés

La circulación en horas pico puede afectarse por la demanda vehicular, autos varados, camiones de carga, transporte de personal o choques, lo que también impacta en la salud emocional de los juarenses.

De acuerdo con algunos guiadores, la circulación en vías primarias en horas pico les causa estrés, dolor de cabeza y hace su día tedioso y complicado.

Es el caso de Ana María, quien usualmente circula por la avenida López Mateos. Dijo que después de dar vuelta a la derecha en Paseo Triunfo de la República, llegar al semáforo de retorno a la altura del Hospital de la Mujer le toma 10 minutos.

“Salgo de trabajar y voy por mi hijos a la guardería, venimos ya con hambre, cansancio y mucho estrés de las actividades cotidianas, y luego encontrarme diariamente con tráfico, embotellamientos, personas alteradas y la lentitud de los semáforos me pone los pelos de punta, y más cuando hay aire, o que veo en el trayecto de la avenida Insurgentes que apenas pasas un semáforo verde y el siguiente ya está en rojo”, dijo.

Son varios los factores que tienen un impacto negativo en las personas, que van desde la sensación de impotencia hasta afectaciones en el sueño, estrés, ira, dolores de cabeza, tensión muscular y mal humor, explicó la especialista en Psicología Clínica y en Psicoterapia, Clarette Soto Nájera.

“Hay un impacto negativo en el bienestar psicológico de las personas, desde la sensación de impotencia al dirigirse a llevar a los niños a la escuela, y que los trayectos sean muy largos, evidentemente esto afecta el sueño. Si los trayectos son muy largos afecta sobre todo a los niños, aumenta el estrés en general, dolores de cabeza, podemos tener tensión muscular, mal humor,” expuso.

Ciudadanos, los más afectados

Más de media hora debe recorrer Alejandro en trasporte público desde la avenida López Mateos hasta la avenida División del Norte, en donde la situación de enojo entre los pasajeros es constante. Frases como “písale, chofis” o “me saludas a la tuya”, y sacar el brazo por la ventana para soltar una seña obscena con las manos, son situaciones cotidianas.

“A veces te da risa, otras te enojas, total que los más afectados somos los ciudadanos, y más cuando te subes a una unidad como ésta que va a vuelta de rueda, no entiendo. Algunos camioneros van que vuelan cuando hay puras luces verdes en los semáforos y hasta les molesta cuando deben hacer uno, y unos sí se descomponen o no tienen sincronía, y otros como los de la Ruta 8 van a vuelta de rueda, a ellos no les importa el tiempo que va uno en el camión”, dijo.

Para Soto Nájera, algo preocupante es que las personas, a la hora de estar en el tráfico, manifiestan ira que puede llegar a conductas agresivas si alguien se atraviesa o se detiene, que a veces no paran en tocar el claxon o decirle una grosería, sino que muchas veces esas conductas se llevan a la casa, donde pueden generar problemas de violencia familiar.

La exposición al ruido es otro factor que afecta la salud emocional, pues genera respuestas en el organismo como el estrés, dolor de cabeza o mal humor, dijo la doctora.

“Estar expuesto durante el trayecto a la casa o a los centros de trabajo a temperaturas altas puede provocar ira o conductas agresivas, y en tiempo de frío el cuerpo presenta tensión muscular como una reacción”, dijo la experta en salud mental.

“Es una cuestión de actitud, finalmente el vivir en una ciudad que tiene todo este movimiento y este tráfico. Si ya sabemos que vamos a durar esa media hora en el tráfico, podemos decidir si vamos a explotar con cualquiera que se cruza, con el que se regresa, o hacemos un ambiente agradable”, añadió Soto Nájera. (Verónica Domínguez / El Diario)

