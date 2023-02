Estrangulada la ciudad en 22 vialidades

Ciudad Juárez.— De sur a norte y de oriente a poniente, las avenidas principales, sobre todo las aledañas a sectores maquiladores y escuelas, muestran saturación vehicular, lo que ocasiona que esté ‘estrangulada’ prácticamente toda la ciudad.

En las vialidades más transitadas los guiadores pueden durar hasta 15 minutos para atravesar un tramo de dos kilómetros, se quejaron.

“Es un caos el que hay siempre en la avenida Tecnológico. Salgo con tiempo desde La Cuesta para tomar la Tecnológico porque voy al aeropuerto; es muy poca la distancia que recorro desde donde salgo como para durar 15 minutos o más en esta avenida”, dijo un automovilista.

Con base en el padrón que proporcionó Rogelio Loya Luna, recaudador de Rentas de la Zona Norte, en Ciudad Juárez hay alrededor de 670 mil vehículos en circulación.

De acuerdo con César Alberto Tapia Martínez, coordinador de Seguridad Vial municipal, el aumento del tráfico se debe a varias causas, entre las que predomina el incremento en el padrón vehicular, la disminución a dos carriles en avenidas donde se instaló el BRT y las entradas y salidas de estudiantes y trabajadores de maquiladoras.

Explicó que durante la pandemia se redujo el tráfico en las calles, sin embargo, con la integración a las diferentes actividades en la ciudad, éste ya aumentó.

Comentó que al padrón actual de vehículos se le deben agregar los que aún no están registrados, por lo que la cifra podría rebasar los 750 mil automóviles en circulación.

“Con exactitud no lo podemos saber porque muchos de ellos no están registrados, y en una ciudad como Juárez, que es la más grande del estado, que hayan quitado dos carriles por las obras del BRT ha afectado bastante. No se veía tanto porque estábamos en pandemia, pero una vez que ingresaron a la normalidad las clases de todos los niveles educativos se tiene un incremento considerable (en el tráfico)”, expuso el coordinador.

Mencionó que las vialidades con mayores problemas son la Ejército Nacional, Tecnológico, Gómez Morín, Heroico Colegio Militar, Eje Vial Juan Gabriel, De las Torres, Juan Pablo II y el bulevar Zaragoza.

Agregó que para agilizar la circulación cuentan con alrededor de 48 agentes en cruceros de las avenidas principales.

Otra de las medidas que se toman para desahogar el tráfico es la sincronización de semáforos en algunas avenidas como López Mateos y Plutarco Elías Calles, sin embargo las constantes descargas de energía eléctrica los desprograman.

“Hay semáforos que se tiene que ir a ajustar dos veces por día porque con una pequeña descarga que haya de la Comisión Federal de Electricidad se desprograma la sincronía. Esas descargas las tenemos todos los días en toda la ciudad, pero aunque los semáforos estén sincronizados se hace tráfico en las horas pico por tanto vehículo que se tiene en la ciudad, ese es el mayor problema”, dijo Tapia Martínez.

De acuerdo con el seguimiento periodístico, otras avenidas donde se presenta estrangulamiento vial son Paseo Triunfo de la República, De la Raza y el bulevar Bernardo Norzagaray, en el cruce con la calle Oro.

En la avenida Heroico Colegio Militar, donde se ubica el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la UACJ, hay presencia de agentes de tránsito que apoyan para disminuir el congestionamiento de 6 a 8 de la mañana, dijo el coordinador.

Además, se brinda servicio por parte de los oficiales a más de 80 planteles educativos de educación básica principalmente, por un período de 20 minutos antes de la hora de entrada y 10 minutos después de la salida.

Las horas en donde se registra mayor circulación son de 3 a 5 de la tarde, lo cual se debe a la entrada y salida de las maquiladoras que concentran un número considerable de unidades de transporte, mencionó Tapia Martínez.

Las avenidas Pedro Rosales de León, Valentín Fuentes, Adolfo López Mateos y Plutarco Elías Calles, son también consideradas vialidades con embotellamientos.

Al sur y suroriente el bulevar Francisco Villarreal Torres, Independencia, Oscar Flores, Manuel J. Clouthier, Teófilo Borunda, Valle del Sol y Paseo de la Victoria.

Para evitar molestias en los ciudadanos por el tiempo de espera para trasladarse, Tapia Martínez recomendó a los automovilistas salir a su destino con 15 minutos de anticipación.

Las vialidades con mayores problemas

• Ejército Nacional

• Tecnológico

• Gómez Morín

• Heroico Colegio Militar

• Eje Vial Juan Gabriel

• De las Torres

• Juan Pablo II

• Bulevar Zaragoza