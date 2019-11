Suman 4 casos de dengue en la ciudad

Ciudad Juárez— Cuatro casos de dengue han sido detectados en Juárez durante este 2019, uno de ellos en un migrante procedente de Honduras, precisó Ramón Murrieta González, titular de la Jurisdicción Sanitaria II.

Indicó que todos los contagios han sido importados de personas que han viajado a regiones al sur del país y en Centroamérica, donde el vector es endémico, y posteriormente arriban a esta frontera.

“Estos cuatro casos afortunadamente son casos de dengue no complicado, no grave, que han sido manejados por las unidades de salud y con buenos resultados para los pacientes. Es lo que hemos tenido reportado en lo que va del año, no hay incremento. Estamos más o menos en la media que esperábamos, no hay incremento de casos (en contraste con 2018)”, dijo Murrieta González.

Asimismo, señaló que no hay un tratamiento específico para dengue, por lo que la atención es sintomática, donde se procura abordar los indicios para evitar complicaciones.

Agregó que la ciudadanía debe procurar evitar el contacto con mosquitos para no arriesgarse a adquirir el padecimiento, del cual se espera menos presencia debido a las condiciones climáticas propias de la temporada invernal.

“Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, sensación de cuerpo cortado. No deben automedicarse, las personas deben acudir con un médico para que puedan darles el tratamiento, que no hay uno específico para dengue, se da un tratamiento de lo que llamamos los médicos sintomático, y esto permite darle confort al paciente y evitar las complicaciones”, comentó el titular de la Jurisdicción II.

Cuestionado sobre si los casos “importados”, que han sido constantes también en otros padecimientos, como el sarampión –donde se trató de un padecimiento proveniente de El Paso– se debían a falta de coordinación entre los esquemas de los países, Murrieta González lo descartó.

“Las cartillas de vacunación tienden a ser prácticamente universales y cambian en algunos detalles pero las vacunas básicas, es en todo el mundo. La situación es la forma en que se maneja la vacunación, en nuestro país es muy intensiva en otros países, no puedo asegurar que sea el caso de Estados Unidos pero en otros países es al libre albedrío, si el papá quiere llevarlo, las campañas no son tan intensivas pero todo los países están preocupados por que haya una vacunación lo más completa posible”, puntualizó.





