Son el soporte y la guía de su hijo

Ciudad Juárez.— Alejandro Parga es un hombre de 19 años de edad que nació con parálisis cerebral severa, por lo cual siempre ha necesitado de muchos cuidados, tanto en su desarrollo como en su salud y alimentación, lo que ha llevado a sus padres, Rafael Parga y Martha Ruiz, a luchar diariamente para sacarlo adelante.

Martha, madre de Alejandro, explicó que fue a los meses de nacido de su hijo que observó que algo no estaba bien en su salud, por lo que lo llevó al médico, quien les dio el diagnostico de parálisis cerebral severa, momento en que comenzó su lucha como padres.

“Él en su gestación le faltó oxígeno en su cerebro, por eso así nació, con parálisis cerebral severa; los doctores no nos dijeron nada, yo lo miré cuando al paso de los meses no sostenía su cabeza ni se sentaba”, dijo la madre de familia.

Compartieron que en su búsqueda por que Alejandro recibiera buena atención médica, conocieron a la Fundación Integra, que les ha ayudado con terapias para Alejandro, así como con materiales y pañales.

“Hemos buscado, en el Seguro nos decían que no había mucha solución y seguimos buscando hasta que llegamos a Villa Integra y ahí ellos nos ayudaron con sus terapias, porque en el Seguro no le daban y no sabía cómo o qué teníamos qué hacer, y en Villa Integra nos ayudaron”, mencionó el padre de Alejandro.

Fue hace 19 años que conocieron la labor de la fundación, y desde ese momento no han dejado de acudir para que Alejandro reciba sus terapias.

“Nos han apoyado en la forma en que nos dicen los ejercicios que hagamos con él, lo meten en la alberca para que se le relajen los músculos, le ponen toxinas para que suelte más los músculos, nos han dado pañales, todo es gratuito”, dijo Rafael Parga.

La familia vive en una casita que se ubica en la calle Ignacio Alatorre número 2037, de la colonia Monterrey, la cual tienen habitando desde hace 25 años.

El matrimonio explicó que Alejandro tiene cuatro hermanos mayores que ya están casados, así que sus padres ponen toda la atención en él y en su salud.

Martha y Rafael también explicaron que cada Navidad acostumbran a visitar a sus familiares, en donde pasan un momento reunidos y comparten alimentos.

“Nos juntamos con la familia y hacen de todo pero nos estamos un ratito con la familia de ella y también de la mía”, mencionó Rafael, de 51 años.

Y aunque en este año realizarán lo mismo durante la noche del 24 de diciembre, esperan que su hijo pueda recibir salud, más allá de cualquier otro obsequio.

“Nosotros quisiéramos lo mejor para él, pero ahorita con que esté bien, que Dios nos lo permita, y ya lo demás nosotros hacemos lo posible por tener lo que él necesita; comida porque él come papilla, no es comida normal. Cada mes vamos al Seguro por sus medicamentos porque también no tiene vista, pero ahí estamos gracias a Dios”, dijo el padre de familia.

Martha solicitó el apoyo de la comunidad para que les apoyen en obtener un corset toracolumbar para esclerosis, que es una faja especial que requiere el joven; además, le gustaría que Alejandro pudiera recibir ropa.

Si usted desea apoyar a la familia puede comunicarse al número de teléfono (656) 276-5437.

Se dio a conocer que Alejandro es talla 12 de vestimenta.

