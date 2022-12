Preparado Gobierno del Estado ante pronóstico de onda gélida

Ciudad Juárez.- Ante la emergencia por la onda gélida que ingresará a la región en las próximas horas, autoridades de las diferentes dependencias de gobierno dieron a conocer las acciones que realizarán para evitar decesos y la falta de los servicios más necesarios como el agua.

En conferencia de prensa lanzaron un alerta a la población por el ingreso del frente frío número 19 que traerá una masa de aire polar, dijo Mauricio Rodríguez, coordinador en la Zona Norte de la Unidad de Protección Civil Estatal.

De acuerdo a la página especializada en el reporte del clima The Weather Channel, se esperan descensos de hasta - 6 grados centígrados mañana viernes, de - 3 el sábado y - 1 el domingo.

Rodríguez insistió en que, para evitar accidentes por el uso de calentones, es importante que pueda pedirse al departamento de Bomberos que realice una revisión gratuita, dijo que no se debe tener tanques de gas en el interior de las viviendas y tampoco los calentones que tienen empotrado un tanque, además de no introducir a la vivienda anafres u otro tipo de artefactos para generar calor, mantener ventilación en el hogar con al menos dos ventanas con 15 centímetros de apertura por cada calentón y no dormir con el calentón encendido.

Hizo un llamado también a proteger a los animales de para evitar que mueran de frío, teniéndoles un lugar caliente y seco donde puedan resguardarse.

Paola Moreno, titular del área de gestión de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dijo que ante el riesgo de las tuberías puedan congelarse y colapsar, es necesario aislarlas, para lo cual pueden ingresar a la página de la JMAS o llamar al 073 para que se les dé indicaciones de cómo hacerlo, además de que en ese número se atenderán las emergencias durante las 24 horas del día.

Por su parte Humerto Andrew, jefe del departamento de Extracción y Distribución de la JMAS, dijo que, en caso de que hubiera cortos en la energía eléctrica, se cuenta con seis plantas para que puedan seguir funcionando, además de ocho pipas para surtir el vital líquido en las zonas donde no cuentan con el servicio a través de tubería.

Rogelio Covarrubias, director médico en la Zona Norte dijo que las principales recomendaciones son abrigarse bien y evitar los cambios bruscos de temperatura explicó que un caso de hipotermia es cuando la persona registra una temperatura corporal menor a los 35 grados centígrados por lo que para evitar que esto ocurra, es necesario abrigarse bien, tomar constantemente líquidos calientes.

Rodrigez dijo que a las personas que viajarán por carretera se les recomienda estar al pendiente de los tramos que se cerrarán y acatar las recomendaciones, además de que en caso necesario se cuenta con 354 refugios temporales en todo el estado, 24 de ellos en la Zona Norte.

Añadió que ya se cuenta además con cantidad suficiente de sal para colocar en los tramos donde haya congelamiento.

Óscar Ibañez, representante de gobierno del estado en la Zona Norte, dijo que si bien la onda gélida no traerá precipitaciones, la alerta es por las temperaturas congelantes.