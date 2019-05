Sólo amonestarían a panistas por apoyar a Cabada

El Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN podría sólo sancionar con una amonestación a los regidores Amparo Beltrán Ceballos y Enrique Torres Valadez, por haber votado a favor del proyecto de Juárez Iluminado, según las atribuciones que tiene.

El Reglamento de Aplicación de Sanciones interno de ese partido, en poder de El Diario, faculta al CDM únicamente para amonestar a los miembros activos de su organización.

Ayer iba a reanudarse la sesión del CDM para determinar el tipo de sanción contra ambos ediles, pero fue suspendida de última hora. Tentativamente se celebraría el próximo viernes 24 de mayo, según se conoció.

En un análisis del reglamento interno del PAN se confirma que la competencia para sanciones más estrictas corresponde al Comité Ejecutivo Estatal.

Según dijo en su momento Joob Quintín Flores, presidente local del PAN, fue en esta última instancia donde ambos regidores respaldaron su decisión de voto en favor del proyecto de iluminación, contradiciendo los intereses de la directiva municipal en ese sentido.

El líder del partido en Juárez dijo que se sancionaría a ambos ediles por su actitud según los procedimientos internos.

Pero las normas y procedimientos aplicables para la imposición de sanciones en los casos de indisciplina a los que está facultado el CDM del PAN se mencionan en el capítulo 10 de ese reglamento interno y sólo sería atribuible la amonestación contra Beltrán Ceballos y Torres Valadez.

Se señala que salvo en la amonestación, el Comité Directivo Municipal debe solicitar a la directiva estatal, previo acuerdo, la aplicación otro tipo de sanciones, como pudiera ser la expulsión de la fracción política.

El articulo 11 cita textualmente: “Los Presidentes de los Comités Directivos Municipales, con relación a los miembros activos del Partido inscritos en el padrón de miembros del Municipio que corresponda, tienen competencia para aplicar la Amonestación”.

Los regidores, Beltrán Ceballos y Torres Valadez expusieron por separado a El Diario que, salvo un exhorto, no habían recibido ninguna instrucción por escrito del comité local de su partido para apoyar o no, en votación de Cabildo del martes 7 de mayo, el plan de Juárez Iluminado, por lo que decidieron respaldarlo. Pero Quintín Flores, quien el día de la sesión refutó públicamente el plan municipal, como ciudadano, dijo que los dos regidores habían acordado con él votar en contra y no cumplieron.









[email protected]