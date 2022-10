Solicitan que director del Instituto del Deporte aclare proyecto de rodeo

Ciudad Juárez.- La regidora Amparo Beltrán Ceballos solicitó que el titular del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, Juan Escalante, compareciera en la próxima sesión de Cabildo para que informe sobre el proyecto de construcción de una arena de rodeo en la colonia Carlos Castillo Peraza, donde se tiene contemplado que el Gobierno municipal invierta 24 millones de pesos.

En sesión de Cabildo el encargado de la dependencia municipal, deberá presentar a los regidores la iniciativa, incluyendo justificación, plan de mantenimiento, proyectos de infraestructura deportiva de la zona y deberá dar respuesta a las dudas que surjan, indicó la panistas a través de un comunicado.

PUBLICIDAD

Tras la iniciativa presentada por el titular del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física ante la Comisión el pasado 6 de octubre hubo participaciones ciudadanas que cuestionaron la justificación del proyecto y además externaron su desacuerdo en la ubicación, argumentando, entre otros puntos, los altos índices de violencia de la zona donde se pretende construir dicha arena, indicó Beltrán Ceballos.

“Después de la exposición del director del instituto, no fue posible asegurar que con estos 24 millones de pesos se esté buscando el mayor beneficio posible. La exposición me dejó con la preocupación de que el dinero no se está utilizando en la promoción del deporte y solo se busca obtener beneficios de espectáculos. Los espacios como la arena de rodeo que se pretende construir, deberían tener un esquema de financiamiento y no cargar todo el gasto del apartado que debería utilizarse para promover la activación física”, concluyó la regidora Amparo Beltrán