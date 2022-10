Admira al mundo a través de la música

Desde muy pequeño Luis Castro descubrió su gusto por la música y actualmente comparte sus conocimientos con infantes que al igual que él tienen discapacidad visual, pero esto no es motivo para que él no cumpla sus sueños.

Con 22 años de edad, Luis cursa el noveno semestre de la licenciatura de Música en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y a poco de finalizar su carrera imparte clases como docente en el Centro de Estudios para Invidentes (Ceiac), institución que le ha ayudado desde muy pequeño en su desarrollo.

“Ceiac fue parte de mis estudios para prepararme para la universidad, ahí estuve tomando distintas clases que me apoyaron en mi preparación, tecnología asistida donde me enseñaron a usar distintos aparatos como el celular y computadora, aprendí a tocar el violín y un sistema que utilizamos nosotros los invidentes es un sistema de musicología braille y el sistema se adapta para que nosotros podamos leer las partituras que una persona puede leer”, explicó.

Indicó que las enseñanzas que obtuvo en el centro han sido de gran apoyo para que en la actualidad pueda estudiar una carrera universitaria y compartir sus conocimientos en la rama de la música con sus alumnos que tienen entre ocho y 14 años de edad.

“Es una satisfacción para mí, ha sido el comienzo de la introducción en música en Ceiac, me siento muy contento de haber sido parte de Ceiac”, expresó Luis.

El programa de música de Ceiac está bajo la dirección del maestro Roberto Prieto, quien le brindó la oportunidad a Luis de compartir su gusto por el arte, y además, ser el primer maestro invidente en el centro que enseña música.

“Soy el primer profesor invidente de música en Ceiac, me siento muy contento porque Ceaic me dio la oportunidad y puedo tener la oportunidad de compartir lo que se me enseñó en su debido momento”, dijo el maestro de música que todos los jueves imparte clases a menores con discapacidad visual.

Invitó a la ciudadanía a conocer el trabajo que se realiza en el Centro de Estudios para Invidentes, así como otras instituciones para que conozcan de cerca a las personas con discapacidad, con el fin de que se sensibilicen y apoyen estas causas.

“Hay que tener esa sensibilización de la discapacidad en general, tener esa disposición de que si en alguna escuela o trabajo llega una persona con discapacidad la ayuden para que pueda tener la aceptación y buscar entre todos la manera de poder ayudar a esas personas a ser independientes dentro de sus posibilidades”, fue el mensaje del maestro Luis Castro.