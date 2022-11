Solicitan donadores de sangre para menor con leucemia

Ciudad Juárez.- Con urgencia, familiares de la menor Frida Guadalupe González Rodríguez solicitaron el apoyo de la comunidad, ya que necesitan reunir donadores de sangre y plaquetas de cualquier tipo de sangre para tratar la salud de la pequeña, que padece leucemia.

Juana Guadalupe González Rodríguez, madre de la infante, explicó que a la semana su hija necesita de aproximadamente cuatro unidades de sangre, y a la familia se le ha complicado encontrar los donantes que requieren de inmediato.

“Estamos en la clínica 66 y está grave, y me están pidiendo plaquetas; también me dice la doctora que los que puedan venir porque no todos pasan, puede ser de cualquier sangre”, mencionó.

Explicó que los interesados deben cumplir con diversos requisitos, como tatuajes y perforaciones después de un año, gozar con salud, evitar acudir con gripe, y asistir desde las 6:00 de la mañana al Hospital General Regional 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Fue en el mes de agosto que la pequeña Frida Guadalupe comenzó con diversos síntomas, entre ellos fiebre, y aunque su familia la llevó a que recibiera atención médica fue hasta este mes de noviembre que los médicos le diagnosticaron leucemia aguda linfoblástica.

“Apenas en el mes de noviembre lo diagnosticaron, pero se estuvo enfermando desde el mes de agosto y como la niña no se ponía muy mal decían que era un virus; presentaba mucha calentura, y la llevé a las farmacias y no se le quitaba la calentura, sólo cuando la traíamos al hospital”, mencionó la entrevistada.

“Fue algo muy fácil de enfrentar para mí, ya que mi niña aún está muy pequeña para que esté sufriendo”, añadió la madre de Frida Guadalupe.

Si usted desea apoyar a la familia a que puedan obtener las unidades de sangre que necesita la pequeña Frida Guadalupe, también lo puede hacer a través de una transferencia al número de cuenta Citibanamex 5256 7839 0817 4692.

Para mayor información, también puede comunicarse al número de teléfono (656) 448-5041 con Juana Guadalupe González Rodríguez. (Sol Gallegos)