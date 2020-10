Solicitan apoyo para atender a posible contagiado de Covid

Ciudad Juárez.- Al temer que uno de sus huéspedes pueda sufrir Covid-19, ya que presenta síntomas, Dolores Romero, quien sufre de una discapacidad que le impide llevarlo a un hospital, urgió a la autoridad a que acuda a su domicilio para brindarle auxilio a Arturo Villanueva, de 83 años.

"Desde antier tiene síntomas, día y noche tose, ya le agarró diarrea, y le hablamos al 9-1-1, y vinieron una vez la semana pasada pero hoy les marqué desde las 7:30 y no han venido", manifestó la mujer.

Señaló que alberga al hombre desde hace un año y no había presentado antes problemas de salud, por lo que teme que el octogenario, que no tiene ningún familiar y se encuentra -dijo- grave, muera en su domicilio, ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón, calle Montalbán 5303, a donde pidió una ambulancia que le auxilie a trasladar al hombre al Hospital General, ya que no cuenta con Seguro Social y requiere atención a través del Instituo Nacional para el Bienestar.