Solicita familia paseña ayuda para localizar a Sigifredo Flores

Ciudad Juárez.- Una familia paseña busca a Sigifredo Flores ya que desde hace cinco años no sabían nada de él y fue visto los primeros días de este mes aquí en Ciudad Juárez.

El pasado 2 de enero fue visto por última vez en la calle López Mateos y Del Ejido donde un ciudadano juarense lo entrevistó y subió a su perfil de Facebook.

La familia de Sigifredo lo vio en las redes sociales e interpuso el reporte de desaparición en la Fiscalía.

La persona que lo encontró también pidió ayuda al encontrarlo con el siguiente mensaje.

“Ya encontramos a sus familiares solo falta contactarlo el se encuentra viviendo en las calles de Cd. Juárez mencionó que el centro y sus alrededores, padece de un trastorno mental que hace que se le olviden algunas cosas salio de su casa hace 5 años y ya no supo como regresar, no es violento ni grosero, no consume sustancias, si lo ven PORFAVOR coméntenle que sus familiares lo buscan, y aprovechando el favor comuníquense de inmediato a mi cel 6561232240 para poder ir por el gracias !!!!”.

También cualquier información que de con su paradero se pueden comunicar en Juárez (656) 629-33-00 Ext. 56832 y 56825, Chihuahua (614) 429-33-00 Ext. 14289 y 10706.