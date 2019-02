Si el padre Aristeo es responsable, se aplicará la ley: Corral

Ciudad Juárez.- El gobernador Javier Corral lamentó hoy en su visita a Ciudad Juárez la aprehensión del padre Aristeo Baca, quien es acusado de violación sexual contra una menor, pero aseveró que si es responsable se aplicará la ley.

“En lo personal y también como católico, es un asunto que me resulta muy doloroso, muy lamentable, es un tema que me ha consternado y que me ha resultado un golpe moral para mí y para la ciudadanía”, manifestó.

Aunque agregó: “pero eso es otra cosa. Como gobernador del estado, yo no tengo ninguna otra alternativa más que aplicar la ley”, dijo en una conferencia de prensa.

En el evento, el mandatario aseguró que respeta la autonomía del Ministerio Público que actúa, afirmó, con imparcialidad y profesionalismo. Tiene todo mi apoyo para las investigaciones que realice, agregó.

“Ni detengo ni altero ni reduzco investigación alguna de ningún caso”, apuntó. “La ley es la ley”, sentenció.