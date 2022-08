Será BRT-2 de alto peligro para peatones

La segunda ruta troncal será peligrosa para los peatones una vez que este sistema de transporte entre en funcionamiento en su totalidad, advirtió el titular de la Coordinación de Seguridad Vial, César Tapia Martínez.

Explicó que según el análisis que han realizado, para poder acceder a las estaciones donde se tomarán los autobuses los usuarios tendrán que atravesar algunas de las avenidas más transitadas, lo que representa un alto riesgo para ellos.

A fin de evitar tragedias, será necesario colocar de manera permanente un agente de la corporación vial en cada retorno una vez que el BRT-2 funcione al cien por ciento, indicó.

El sistema de transporte ya entró parcialmente en funcionamiento sobre la avenida Tecnológico y hasta el momento no se han presentado percances, dijo Tapia Martínez.

“Pero debemos reconocer que no está funcionando al 100 por ciento; hemos hecho los recorridos y la verdad es que no hemos tenido incidentes, pero no quiero echar las campanas al vuelo porque esto no está funcionando oficialmente y como debe ser”, mencionó.

El pasado 9 de agosto, el entonces director de Transporte en el Estado, Ricardo Tuda, indicó que la troncal 2, sobre la avenida Tecnológico, iniciaría operaciones de manera intermitente desde el aeropuerto hasta la avenida De las Américas para empezar a generar la campaña de educación vial, que los vehículos comprendan las vueltas a la izquierda, los semáforos y la señalética vial disponible, aunque con camiones que no serán los nuevos todavía.

De acuerdo con la información publicada por el Fondo Nacional de Infraestructura, se espera que el sistema integrado de transporte tenga una demanda de 260 mil viajes al día sobre el corredor de la avenida Tecnológico.

