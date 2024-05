Video: Plasman rostros de personas deportadas

Cuando Mizz Peaches ingresó a Estados Unidos iba en los brazos de su mamá, pero 12 años después ambas fueron deportadas a México, en donde tuvieron que comenzar una nueva vida, narró ayer la ‘drag queen’ tras plasmar su rostro en los límites de la frontera, como parte del proyecto Mural Paso del Norte.

Con la demanda de “Hasta que alguien escuche”, desde ayer los rostros de 13 víctimas de la deportación, entre ellos el de Mizz Peaches, se encuentran bajo el puente internacional Paso del Norte–Santa Fe, en cual une a Ciudad Juárez y a El Paso, sobre el río Bravo/Grande.

“Son 13 rostros y 13 historias de migrantes que han sufrido la deportación o han buscado asilo en Estados Unidos, y lo que trata de hacer este proyecto es no solamente educar a las personas que tal vez no están familiarizadas con el tema, también traer a la gente a este punto de la frontera para aprender con los narradores y ver un contraste con el puente Paso del Norte–Santa Fe y ver un contraste con la migración documentada que ocurre arriba, en la frontera”, explicó Lizbeth de la Cruz Santana, coordinadora del proyecto migratorio.

De la Cruz es profesora asistente de Estudios Chicanos en el Departamento de Estudios Negros y Latinos de Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York; es directora del Proyecto Mural Playas de Tijuana y es investigadora del proyecto Humanizando la Deportación.

Aunque nació en California, Estados Unidos, sus orígenes son mexicanos, y en distintos momentos de su vida vivió en Jalisco, recordó ayer mientras plasmaba los rostros de los 13 migrantes de Haití, México, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Sabemos que Estados Unidos no va a cambiar su táctica de deportación, pero reconocer que los llevados en la infancia fueron llevados de pequeños, no es su culpa, pero tampoco hay que culpar a nadie. Cuando son regresados a un país como México, en donde tal vez no saben el español o no tienen identificación, que el proceso sea un poco más fácil”, comentó la activista.

Ese fue el caso de Mizz Peaches, hace 29 años nació en Tepic, Nayarit, y lleva ocho años como ‘drag queen’, y para quien México se ha convertido ahora en un refugio, pero después de que al ser deportada tuvo que enfrentarse a un cambio cultural, principalmente en la escuela.

“Esa experiencia en los separos de la migra fue un punto de quiebre en mi vida. Me di cuenta de que, aunque todos estuviéramos en la misma situación, había una selección de calidad de personas. Escuchaba lamentos y desesperanza a mi alrededor, pero sólo quería saber de mi madre, sólo quería estar en sus brazos y escuchar que todo estaría bien”, narró la mexicana a la coordinadora del proyecto.

Otros de los rostros plasmados frente a Estados Unidos es el de la estadounidense Joanna García Salazar, cuyo esposo, Javier Salazar Rojas, fue deportado hace nueve años a Tijuana, por lo que cada vez que quieren verse ella debe de cruzar la frontera desde California.

El rostro de Javier se encuentra en los barrotes del muro fronterizo de Tijuana, y el de ella en esta frontera, ya que ambos fueron víctimas de las políticas migratorias de Estados Unidos.

“En esos nueve años yo voy casi cada mes a Tijuana y empezamos como una tienda en línea, él como Artista Deportado y yo soy Hijas del Maíz, yo me traigo ropa y artículos artesanales para poder viajar de nuevo e ir a visitarlo. Y de ida junto donaciones para apoyar a albergues”, relató.

Otros rostros que se plasmaron ayer fueron el de los veteranos deportados Alex Gómez, Laura Meza y Jean Dorsainvil, así como los de Verónica C. Ledezma y Alejandra Juárez, esposas de militares estadounidenses.

También fueron colocados sobre el muro del cruce internacional los rostros de Ana García, Beatriz Hernández, Carlos Escobar, Douglas Oviedo y Susy Barrales, una mujer trans.

Como parte del Mural Paso del Norte fue colocado un código QR, el cual al escanearse permite conocer las historias de los 13 rostros, así como más información sobre el proyecto.

