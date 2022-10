Se separó de su esposa en la frontera; no sabe nada de ella

Ciudad Juárez.- Luego de haber sido separado de su esposa tras cruzar el río Bravo / Grande, el colombiano Walter Arturo Nájera, de 40 años, fue expulsado hace cinco días bajo el Título 42 de Estados Unidos a Ciudad Juárez, en donde espera saber de ella.

Sin dinero, ropa ni un lugar en dónde dormir, el originario de Medellín fue devuelto a México la tarde del miércoles 12 de octubre como parte del primer grupo de venezolanos expulsados por el Gobierno de Joe Biden a esta frontera, en donde consiguió dinero para comprar una caja de mazapanes y vender a los juarenses con el objetivo de juntar dinero para comprar un celular y poder marcarle continuamente a su esposa, Vianey Alejandra Guzmán, de 29 años, a quien busca todos los días en el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Soy de Medellín, Colombia, soy un exagente militar de mi país, soy desplazado por parte de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), yo llegué a Ciudad Juárez con la intención de pedir mi asilo político en los Estados Unidos por mi condición que ha estado sucediendo en mi país, con mi esposa y un grupo de personas, el miércoles (12 de octubre) nos entregamos a las autoridades americanas a hacer nuestro proceso de asilo. Resulta que nos entregamos, nos metieron, nos hicieron las huellas y nos aplicaron el Título 42”, relató.

‘Ilógico e injusto’

Dijo que tras cruzar el río Bravo / Grande que divide a México y Estados Unidos entre Ciudad Juárez y El Paso, él y su esposa fueron separados, lo que calificó como “algo ilógico y algo injusto”, porque ambos huyen de la violencia y legalmente son esposos.

El Título 42 “viene siendo como una salida acelerada por cuestiones del Covid, pero sin darnos razón y ni siquiera nos preguntaron si nuestra vida corría peligro, que si nuestra integridad física estaba en peligro, absolutamente ninguna de esas preguntas básicas que deberían de hacerle a uno como desplazado por parte de la guerrilla le hacen a uno”, reclamó.

Dijo que en el grupo de expulsados había cubanos, nicaragüenses y venezolanos, a quienes sin decirles que serían expulsados los subieron a un autobús y los trasladaron al puente.

“Nosotros pensamos de que nos iban a llevar a un lugar más adentro de Estados Unidos y lo que hicieron es que nos llevaron al puente, nos sacaron a más de 320 personas y Migración mexicana lo único que nos dijo fue: ‘denle pa’allá, aquí no queremos saber de ustedes, denle para allá’”.

El colombiano, que todos los días está pendiente de las expulsiones de Estados Unidos, dijo temer que su esposa sea enviada a Tapachula, Chiapas, debido a que ella no cuenta con un permiso provisional para permanecer en México.

“Se me hace tan déspota de las autoridades de que 1: no nos resuelven ni un albergue en donde tener digno para uno estar por acá, 2: las autoridades en vez de apoyarnos lo intimidan a uno psicológicamente, 3: la Policía municipal te pide tu documento de Migración como si fueran agentes federales cuando no tienen siquiera la jurisdicción de hacerlo, y si no lo tienes te sacan plata, 4: a mí me asaltaron y me pegaron con un tubo y me dañaron el dedo en la madrugada cuando andábamos buscando en dónde dormir, y pa’ quitarnos nada porque no traemos más nada”, reclamó el sudamericano.

Después de dormir la noche del miércoles en la calle, el jueves Walter pudo comer, cambiarse y bañarse en la Casa del Migrante para luego regresar al puente internacional a esperar a su esposa.