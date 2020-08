Se manifiestan vs AMLO en la Megabandera

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Como parte de la llamada ocupación de plazas que se llevó a cabo en distintas ciudades del estado y del país, juarenses se reunieron aquí en la Plaza de la Megabandera para manifestarse contra el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por los muertos que se han registrado en México a causa del Covid-19 y la violencia.

Los participantes, convocados por el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena), se reunieron desde las 7:00 de la tarde y por casi dos horas en esta parte de El Chamizal para expresar su rechazo a la forma en que el Presidente ha llevado las acciones de combate al Covid-19 y para detener los hechos de violencia.

En esta plaza, los participantes, todos usando cubrebocas, se colocaron a cierta distancia para cumplir con las normas sanitarias recomendadas por el Sector Salud, además de que también portaron carteles con leyendas contra el Presidente López Obrador.

Sara Galaviz, miembro del Frena en esta ciudad, dijo que las plazas en distintas partes del país se tomaron este sábado y también lo harán el domingo, por los muertos que ha habido en todo el territorio nacional durante los últimos meses.

No se le culpa al Presidente de la pandemia, sino de las acciones que ha llevado a cabo para frenar la enfermedad, por las malas acciones en los hospitales, por sus discursos de que un día dice que no salgan y después que no, que no se pone el cubrebocas y luego le pide a la gente usarlo, además de la falta de insumos en los hospitales, dijo Galaviz.

Además de esto, señaló, por los muertos que ha dejado la violencia, pues en esta administración federal ha habido más víctimas que en ningún otro gobierno y el Presidente dice que todo está bien.

Galaviz dijo que después de que la semana pasada terminaron con la etapa de las caravanas, ahora siguen otro tipo de acciones para manifestar el rechazo a la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador.

“AMLO no más muertos”, “Fuera AMLO”, “AMLO mentiroso, no más violencia”, “Fuera AMLOCO”, “Frente nacional anti AMLO”, “AMLO mientes y traicionas al pueblo”, son algunas de las frases que escribieron los participantes en la toma de la plaza.

Además de esta frontera, este sábado se tomaron las plazas en Cuauhtémoc y Chihuahua, mientras que el domingo será en Jiménez, de acuerdo a lo informado por integrantes del Frena.