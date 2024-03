Se lleva IMSS a CDMX proceso vs Techo Comunitario

Después de que cuatro familias interpusieron una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por la probable agresión sexual que sufrieron sus hijas e hijos en la guardería Techo Comunitario, la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del Seguro notificó a la representación legal de las víctimas que el proceso se realizará en la Ciudad de México.

Es decir, para todas las diligencias desde la comparecencia de las víctimas, sus padres, la defensa legal, peritos y demás, deberán viajar casi 2 mil kilómetros a la CDMX en detrimento de la economía de los agraviados, informó ayer el abogado Héctor Quezada, integrante de Lex Iusta Abogados, que representa a la parte ofendida.

El archivo periodístico establece que en uno de los casos los probables ataques ocurrieron entre el 14 de febrero y 18 de mayo del 2023; la víctima narró a su madre lo ocurrido en la guardería Techo Comunitario y ésta interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).

Por este delito, contenido en la carpeta de investigación 3926/23, el juez Jorge Enrique González Rodríguez vinculó a proceso a Naomy Yamile R. P., que en su resolución partió de dar crédito a las víctimas y creerle a las niñas, niños y adolescentes (NNA).

En su denuncia, la ofendida dijo que el pasado 18 de mayo, aproximadamente a las 4:00 de la tarde, luego de pasar por su hija a la guardería ubicada en la colonia Toribio Ortega, la niña le manifestó dolor en el área genital por lo que la revisó.

Le preguntó a la niña por qué le dolía y le explicó con su lenguaje que su maestra Naomy la tiró al suelo y la penetró con un dedo. Esto mismo refirió en la entrevista videograbada a través del programa virtual “Antenas”, y que fue presentado como elemento de prueba.

En hechos similares los padres de otra niña y dos niños, cuyos datos generales se reservan por su calidad de ofendidos y minoría de edad, denunciaron los hechos ante la FEM y posteriormente presentaron el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial, con número de expediente 001/2024, contra el IMSS, uno de los entes obligados a verificar la operación de la guardería subrogada.

En los oficios 09 55 33 4ACT/2024/00505, terminación 00636, 00637 y 00527, signados por Armando Cruz Martínez, titular de la División de Asuntos Fiscales y Administrativos, en suplencia del titular de la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del IMSS y autorizado por Joel Jesús Michaca Hernández, titular de la División Homologada, se admite a trámite el escrito de reclamación por responsabilidad promovido por los representantes de las niñas y niños.

Además se admitieron pruebas documentales como la copia certificada de las carpetas de investigación de la FEM, las actas de nacimiento, las copias de las credenciales de elector, los gafetes expedidos por el servicio de guardería y acuses de recibo de escritos presentados ante el IMSS por las madres derechohabientes, por lo que les concede cinco días para que exhiban estas pruebas y de no hacerlo se tendrán como pruebas no ofrecidas.

También enumera la prueba documental privada de una perito en psicología forense a la que el IMSS otorga 10 días hábiles para que ratifique el contenido del dictamen, firma y conocimiento de la materia y de no cumplir con dicha prevención se tendrá por no ofrecida dicha prueba. Para ello debe acudir a la oficina en la Ciudad de México en horario de 10 de la mañana a tres de la tarde, de lunes a viernes.

Ayer, la representación legal de las víctimas respondió a Michaca Hernández que por esta ocasión se cumplirá la prevención entregando físicamente en la Ciudad de México, a través de un servicio de mensajería con cargo a nuestras clientes, las documentales que solicita.

“Sin embargo, será imposible presentar a la perito en la Ciudad de México, por no poseer mis clientes los medios económicos para poderlo sufragar, ofreciéndose que se acepte el cargo de perito en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, Chihuahua. No omito hacer de su conocimiento que, de no haber respuesta a este correo, se presentará la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en este estado por la negativa ficta”, planteó el abogado.

Expuso que, de negarse lo solicitado, atentaría al debido acceso a la justicia de las víctimas por cuestión económica, lo que es discriminatorio, motivo por el cual mandó copia del correo electrónico enviado al coordinador de la oficina Regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta ciudad.

