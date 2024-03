Revisará Cruz planilla de regidores

Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar indicó que revisará la planilla de regidores para decidir si todos van a la reelección con él, y dijo que el 10 de marzo la estará dando a conocer.

Estimó que para ese día, estará registrando su candidatura para el Ayuntamiento 2024–2027, ante las autoridades electorales.

“En estos días me voy a registrar, quiero acudir a la Asamblea Municipal Electoral el domingo 10 de marzo, quiero hacer una especie de registro simbólico como se hace normalmente, ya empezamos a trabajar en la papelería que hay que presentar”, manifestó.

Añadió que el registro ante la autoridad electoral debe ser del 2 al 12 de marzo.

Anotó que mañana viernes estará revisando la planilla del Ayuntamiento que lo acompañará en la reelección.

Sobre si repetirá a los regidores, dijo que lo está revisando, “no sé, vamos a ver”.

Agregó que todavía no ha hablado con su suplente Martín Chaparro para saber si acepta quedarse al frente del Despacho de la Presidencia Municipal, mientras él realiza la campaña para la reelección.

“No he visto otras alternativas porque primero hay que platicar con él, él es el suplente, hablé con él hace un año y no mostró mucho interés, pero finalmente él es el suplente y es su derecho, si él dice que no, sí tendremos que ver en el Cabildo”, mencionó.

En otro tema, Pérez Cuéllar afirmó que el sábado acudirá al evento de inicio de campaña de la candidata a la Presidencia de la República por Morena, Claudia Sheinbaum, que se efectuará en Juárez. Sheinbaum estará este sábado 2 de marzo en Ciudad Juárez en lo que será su primer acto de campaña proselitista para la entidad y el segundo a nivel nacional, luego del arranque oficial rumbo al proceso electoral.

“Por supuesto que voy a asistir, la ley lo permite porque es un día inhábil, es complicado para los funcionarios públicos entre semana, pero los días inhábiles que se consideran sábado y domingo tenemos toda la libertad, entonces por supuesto que ahí vamos a estar apoyando a la doctora”, expuso el alcalde.