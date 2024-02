Van por reelección alcalde y 6 diputados

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena presentó la lista de registros aprobados en su proceso interno para candidaturas a diputaciones locales por mayoría relativa y presidencias municipales, en el que repiten la mayoría de los actuales legisladores por Juárez y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

De acuerdo con la lista mostrada, que completó la tercera tanda de registros aprobados en el estado por ese partido, el presidente municipal Pérez Cuéllar competirá en la campaña electoral para buscar la reelección.

También buscan repetir los legisladores Leticia Ortega Máynez, por el Distrito 02 local; Oscar Avitia Arellanes, por el 03; Rosana Díaz Reyes, por el Distrito 04; Cuauhtémoc Estrada Sotelo, por el 08; Magdalena Rentería Pérez, por el 09 y María Antonieta Pérez Reyes, en el Distrito 10.

A la lista se agregan Pedro Torres Estrada en el Distrito 05 y la actual coordinadora regional de los programas asistenciales federales, Elizabeth Guzmán Argueta, en el Distrito 07.

“Estamos muy contentos y me da mucho gusto informar que hemos recibido de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena los resultados de las designaciones a diputaciones locales en el estado de Chihuahua y resulté mejor posicionada para continuar contribuyendo a la consolidación de la Cuarta Transformación representando al Distrito 7”, comentó la funcionaria federal en su cuenta personal de Facebook.

En la lista morenista no aparece el titular por el Distrito 06, con cabecera en esta frontera, por estar asignado al Partido del Trabajo (PT).

En tanto, solamente faltaría la publicación de la lista de plurinominales por Morena que serán elegidos por tómbola, de manera similar a como se eligieron los candidatos plurinominales en las diputaciones federales.

“Todavía estamos pendientes con el método de selección de las candidaturas plurinominales, estamos a poco tiempo. Por la noche salió la lista de los procedimientos locales, vamos a procesar y empezar con los registros y avisaremos cómo vamos a sacar las listas plurinominales”, comentó Brighite Granados, dirigente estatal de Morena.

Agregó que no ha notado molestia entre las bases del partido, luego de la publicación de la lista, como sí sucedió con la designación de las diputaciones federales.

“Nosotros desde el partido estatal no tenemos injerencia, no he notado muchas inconformidades con las listas, tenemos a los mejores perfiles en los municipios y los distritos locales”, señaló.

