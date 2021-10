Se agrava salud de niño con rickettsiosis

Ciudad Juárez— Rodrigo Zapata, de sólo tres años, se encuentra hospitalizado en terapia intensiva debido a una mordedura de garrapata que le transmitió la bacteria de rickettsia, de acuerdo con su madre, Ana Campos, de 27 años.

A causa de las distintas intervenciones a las que el menor ha sido sometido para salvar su vida, la familia debe en el sanatorio estatal tres paquetes de sangre, por lo que pidió a quienes puedan acudir a donar que se comuniquen con ella al teléfono (656) 285-77-24, para así facilitarles mayores detalles al respecto.

“Hay que revisar a nuestros niños constantemente, de esto no estamos exentos”, dijo la madre de familia, que el 27 de noviembre encontró en su hijo al artrópodo incrustado en la frente, hecho que días después le derivó síntomas como debilidad y fiebre. El 8 de octubre lo internó en el inmueble pediátrico.

Salud estatal informó que, en 2021, en todo Chihuahua van 67 casos de rickettsiosis, de los que 21 perdieron la vida. 26 se presentaron en esta localidad, siete murieron; 35 en el municipio de Chihuahua, 12 de ellos fallecieron; en Aldama se reportó un muerto y cuatro casos más en Aquiles Serdán, además de uno en Meoqui.

La transmisión de la enfermedad corre paralela con el ciclo vital de las garrapatas en una región determinada, y encuentra una máxima prevalencia entre los meses de abril y octubre.

Entre los síntomas se encuentra alta temperatura, dolor de cabeza y muscular, además de escalofríos, vómito, diárrea y puntos roijizos en la piel

Apenas ayer se daba a conocer que también el niño Julián Santiago Pérez Gutiérrez, de dos años con cuatro meses, está internado en el nosocomio por la misma causa. Su mamá, Marisela Gutiérrez, de 45 años, pernocta en el exterior en una casa de campaña mientras da seguimiento a la salud de su hijo.

“Aquí me he quedado acampando, nomás he salido cuando me piden plaquetas. Gracias a Dios ya no nos han solicitado más, pero ahorita estoy solicitando donadores de sangre de cualquier tipo, porque debo 30 unidades aquí en el hospital”, manifestó la mujer, quien facilitó su número telefónico: (656) 746-38-70.

Según especialistas, la rickettsiosis es una afección denominada “multi-sistémica” debido a que, una vez presente, comienza a dañar a los diversos órganos del cuerpo, causando varios indicios: calentura, escalofríos, dolor de cabeza, muscular, de huesos. De sospecharla, es preciso acudir al médico.

Se recomienda mantener limpia la casa y estar al pendiente de los menores.

LOS SÍNTOMAS

• Provoca fiebre mayor a los 38.9 grados

• Dolor de cabeza

• Escalofríos

• Dolor muscular y en articulaciones

• Dolor abdominal

• Vómito

• Diarrea

• Sangrados leves en encías

• Puntos rojizos en la piel

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Lavado frecuente de manos

• Bañarse y cambiarse la ropa a diario

• No compartir objetos personales

• Mantener limpia la vivienda

• Cambiar frecuentemente la ropa de cama

• Limpiar el excremento de mascotas

PARA AYUDAR

Su usted está interesado en participar en esta causa para donar sangre, puede comunicarse al teléfono (656) 285-77-24

avargas@redaccion.diario.com.mx