Se acumula basura en la colonia Sylvias

Ciudad Juárez- Habitantes de la colonia Sylvias se dijeron preocupados por la falta del servicio de recolección de basura desde hace dos semanas, lo que ha generado acumulamiento, y contenedores rebasados de su capacidad en varios domicilios.

La problemática fue anunciada por los afectados principalmente entre las calles Juan Escutia y 20 de Noviembre, donde vecinos indicaron que la falla en este servicio público es recurrente, ya que tiempo atrás la empresa recorría el sector tres veces a la semana y según entrevistados, hace meses que pasa sólo una vez.

“Yo tengo seis meses aquí viviendo y en esos seis meses es bien irregular y mínimo una vez sí falla de los tres días de la semana, pero ya no ha pasado”, indicó un vecino.

Son al menos siete cúmulos de basura que se pueden ver por el tramo afuera de los domicilios, entre bolsas, botes y cajas de cartón, incluso algunos ante la falta del espacio han optado por colocar más bolsas colgadas a los postes de la luz.

“No estábamos así batallando tanto, tanto, pero sí ya tenemos estos últimos meses, a veces no pasa, el día que le toca pasar, a veces nomás pasa una vez a la semana, no es constante pero ha sido más que antes, antes no batallábamos”, dijo otra entrevistada que también vive la problemática.

En un recorrido por zonas aledañas al sector, se encontró la misma problemática con decenas de contenedores con basura a su máxima capacidad, sobre la calle Costa Rica, montículos y bolsas de basura en los postes de energía eléctrica por la avenida Insurgentes, y domicilios donde eran hasta tres botes.

También sobre tramos de la avenida Vicente Guerrero, la calle Fernando Montes de Oca y en Ignacio de la Peña, donde basura domiciliaria y de una escuela Secundaria es muy notoria sobre la vía pública.

De igual manera se encontró entre las calles Plan de Ayala y Uruguay, un basurero donde ropa, alimentos, pañales sucios, neumáticos y bolsas de basura colgadas en la maya de un terreno, son desechados sobre la banqueta.

Al respecto, personal de Servicios Públicos Municipales comentó que se pasarían los reportes a jefes de cuadrillas de la Dirección de Limpia para solucionar la problemática en los sectores. (Abril Salgado)





[email protected]