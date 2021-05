Reza angustiada por Colombia desde Juárez

Cortesía

Juliana Medina Meza es una maestra en Educación prescolar colombiana quien, después de realizar una estancia académica en Ciudad Juárez, hace tres años decidió ejercer su profesión en esta frontera, desde donde actualmente ora por su país y le pide a la comunidad informarse y compartir lo que ocurre en su país.

“Todo esto comenzó porque el presidente - Iván Duque- quiere imponer una reforma tributaria. Van a aumentar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) al 19 por ciento a los productos de la canasta básica, al internet, a cosas tan sencillas como los tampones que usamos las mujeres”, explicó la colombiana de 31 años de edad sobre las jornadas de protesta que han dejado ya 24 personas sin vida a causa de la represión policial.

Además, se pretenden imponer tres reformas más, una de ellas a la salud, por lo que si estas afiliado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y estas deciden que enfermaste porque no te cuidaste, tendrás que pagar por sus servicios, además de que el Centro de Especialidades de Cancerología sería privado, apuntó.

La reforma laboral busca aumentar la edad para poder pensionarse y la educativa busca congelar el sueldo de los maestros por cinco años, además de que en los colegios públicos se tendrá que pagar una colegiatura, por lo que ya no serían gratuitos.

“Todas estas reformas afectan de manera directa a la clase media y baja, los de clase media cada vez van estar más pobres y los más pobres ni se diga. Lo que piden con las manifestaciones es una economía más igualitaria y que haya un proceso de paz, pero si imponen una reforma, si a las personas ya no les alcanza el dinero… va a pasar como Venezuela”, lamentó.

Desde Ciudad Juárez, Juliana ora por su familia y por toda la comunidad de su país, y le pide a los fronterizos que se solidaricen con sus paisanos, quienes ya suman una semana de protestas con un saldo de 24 muertes, 846 personas lesionadas, de ellos 540 policías y 306 civiles, y al menos 85 desaparecidos.

“La verdad han sido momentos muy angustiosos de mucha preocupación, porque al estar lejos se siente impotente, de no poder estar allá de alguna u otra forma apoyando, lo que le queda acá es orar por lo que está pasando y ayudar a compartir la situación en México para que se divulgue en otros países”, comentó.

Sus padres, hermana, sobrina y tíos viven en Bucaramanga , Santander, y aunque las manifestaciones se realizan en los sitios más emblemáticos, su mamá le ha contado que en la tienda de su barrio ya no hay carne ni pollo, debido a que las calles están bloqueadas y los camiones que transportan los alimentos no pueden pasar.

La esperanza es que el gobierno empiece a dialogar y lleguen a acuerdos, mientras tanto para la comunidad colombiana de Juárez y El Paso existe la impotencia, pero también la unidad.

“Veo también amigos de mis redes de sociales que salen a las marchas, en una pacífica llegó la policía a atacarlos de manera violenta; es porque quieren callar al pueblo, no quieren que den a conocer que no están de acuerdo ante las reformas”, narró.

Dijo que sus padres permanecen en casa, y no pueden ir al centro a comprar porque es riesgoso, ya que “están deteniendo sin ver quiénes son los de la protesta o quiénes son los vándalos”, “dos personas que fueron a comprar comida rápida, a uno le dispararon y murió”, relató.

Juliana pidió a los juarenses, que primero se informen de lo que pasa, sobre el porqué de la protesta de los colombianos y que a través de las redes sociales les den ánimos.

“Que nos hagan sentir que están con nosotros, sentir que nos apoyan también nos fortalece en medio de este momento. Ahora estamos mostrando la bandera de Colombia al revés, como símbolo de que el país está mal con las reformas. Y no es que la policía sea mala, sino que ellos están llevando a cabo órdenes de sus superiores, los policías ya no quieren atentar contra el pueblo, algunos desisten, otros no. Vándalos también atentan contra los policías… la idea es que juntos demos a conocer nuestras inconformidades”, destacó.