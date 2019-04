Revisan hoy a los caballos y ponis de El Chamizal

Hasta este jueves serán revisadas las 27 mancuernas de caballo y poni que tienen permiso para dar paseos en El Chamizal, esto para descartar casos de maltrato animal y problemas de salud, luego de hacerse viral el caso de “Rayita” una poni de cuatro años que presuntamente era maltratada en este parque.

Aunque la Dirección de Ecología y veterinarios del Centro de Rehabilitación y Adopción de Mascotas del Municipio Independiente (Rammi), descartaron que la poni presentara rastros de problemas por maltrato o mala condición física, se informó que todos los equinos serían checados ayer.

Sin embargo, Margarita Peña, directora de la dependencia, informó que hubo una confusión con los caballerangos a quienes se les solicitó llevaran sus mancuernas, pero únicamente asistieron ellos sin los equinos al creer que era una reunión para ellos.

En una plática que se tuvo al exterior de Parques y Jardines, la funcionaria externó a cinco de los seis dueños de caballos que no se les permitiría continuar operación si no eran revisados por los veterinarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y del Rammi.

“Vinieron pensando que era una reunión para ellos, no trajeron a los caballos, ellos dicen que están muy lejos y se les complicó el transporte pero ahorita hablé con ellos y si nosotros tenemos que ir al rancho donde se encuentran no vemos por qué no, pero ellos quedaron ya mañana a las 10”, mencionó.

Peña indicó que serán cuatro exámenes sin costo que revelarán las condiciones de los equinos, estos son el PCR, para indicar si tiene ricketsia (enfermedad por garrapatas), hemograma sanguíneo y química sanguínea para evaluar alergias, anemia o procesos infecciosos virales, y un examen coprológico.

Dos de los estudios darán el panorama general de los órganos del animal para saber cómo está su salud, con un presupuesto de 6 mil pesos de Ecología, y el PCR será aplicado por expertos de la Universidad.

“La revisión de los caballos es magnífica porque es muy buena protección para toda la gente que está aquí en el parque y qué bueno que nos están apoyando”, dijo José Luis Nicasio Pérez, líder de los caballerangos en El Chamizal, quien da paseos en sus equinos desde 1989.

También comentó que la ciudadanía observa los casos y cree que está mal pero realmente no sabe qué es lo que le ocurre a los animales, pues aseguró que todos buscan mostrar lo mejor de los caballos a los visitantes.

En cuanto al caso de Rayita, dijo “la veterinaria vio que el niño le dio poquita agua, darle agua a un caballo caliente que está trabajando le puede dar un cólico normal y se acuesta, pero el poni está en muy perfectas condiciones”.





