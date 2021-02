Reportan ‘colados’ en filas para licencias

Eduardo Lara / El Diario de Juárez / Algunos de los contribuyentes que esperan su turno de entrada

Usuarios que acudieron a tramitar su licencia de conducir ayer reportaron una “completa desorganización” en la oficina de Pueblito Mexicano, asegurando que no se respetan las citas otorgadas desde meses antes, dejando entrar a personas no agendadas, lo que causó la molestia en las filas.

“Saqué cita desde el 22 de diciembre y me la dieron para el 9 de febrero a la 1:00 de la tarde y supuestamente están numeradas, a mí me tocó el uno, llegué desde las 12:30 pm y resulta que no están respetando las citas, así como va llegando la gente la forman, son las 2:30 pm y no he podido ni entrar, mi comentario es que están muy mal organizados y por favor que nos respeten a quienes sí tenemos agendado el trámite, ahí se anda exponiendo uno a contagios o a que te multen por no traer licencia vigente”, dijo Rubén, uno de los usuarios que ayer intentó hacer su trámite.

Al respecto, la titular de la dependencia, Xóchitl Contreras señaló que se han detectado casos en los que usuarios han intentado burlar los filtros para realizar su trámite sin hacer filas o citas, situaciones que están siendo atendidas por la oficina de Licencias Digitales.

“Desaforadamente cuando hay línea de personas para hacer un trámite, no falta gente abusada que aprovecha y se mete, sin embargo, lo que puedo decir es que a todas las personas es que aquí en el módulo revisamos que todos tengan su cita y estén debidamente agendados, incluso cuando pasan a realizar su pendiente, personal de captura se percata si los documentos fueron previamente revisados, de lo contrario se rechaza al usuario y se le pide que agende su respectiva cita”, explicó.

De acuerdo con información de la dependencia, las citas de renovación de licencia se encuentran hasta el 8 de marzo, mientras que para el trámite de primera vez, la espera es hasta la primera semana de mayo.

Por el momento, en Ciudad Juárez, el trámite únicamente puede ser expedido en el módulo ubicado en la Unidad Administrativa Pueblito Mexicano, y el costo de la licencia de chofer particular por seis años es de mil 471 pesos; la mica con vigencia de tres años, tiene un precio de mil 098 pesos y por un año, el costo es de 437 pesos.

Los interesados en solicitar una cita ante la oficina de Licencias, pueden comunicarse al 656-629-33-00, extensión 55255 y 55249, o bien, acudir directamente en la dependencia.

Los requisitos para renovar su licencia son: tarjeta de conducir anterior, identificación oficial, así como un comprobante de domicilio original y vigente.

Por otra parte, los requisitos para tramitar la licencia por primera vez son: aprobar el curso vial, con costo de 208 pesos; acta de nacimiento; identificación oficial (INE, pasaporte mexicano, cartilla militar, cédula profesional); comprobante de domicilio original y vigente.

