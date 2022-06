Renuncia América García al grupo parlamentario de MC

Ciudad Juárez— La diputada local América García renunció este miércoles al grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano.

La legisladora exemecista envió hoy formalmente un documento a la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, que contempla su separación del MC, que se queda solo con el diputado Francisco Sánchez.

Previamente, la legisladora exnaranja ya había anticipado su voluntad de abandonar la bancada de ese partido político derivado de diferencias con quien era su coordinador, tras votar en contra de la reforma judicial.

Incluso la semana pasada, antes del inicio de la sesión solemne del Congreso en Juárez, en Pueblito Mexicano, apareció en una conferencia de prensa de integrantes de la bancada de Morena, quienes públicamente dijeron que la invitaron a adherirse y ella no lo descartó.

“Estoy convencida que las causas de las personas no van por ese sentido, no se encaminan de esa forma y no era posible seguir dentro de esa tesitura. No es posible seguir trabajando con personas tan irresponsables. Estamos ahí para la representación con mucha responsabilidad de los ciudadanos”, externó.

Se dijo abiertamente izquierdista pero comentó que todavía no termina de decidir si se va a las filas de Morena.

Aunque también ha recibido invitaciones del PRI y el PAN, explicó.

Sin embargo recalcó: Lo que sí te puedo decir, y estoy totalmente segura, es que en el 14 y el 17, la izquierda va y va con todo, acotó.

La 67 Legislatura se conforma por 15 diputados del Partido Acción Nacional, 10 de Morena, 5 del Partido Revolucionario Institucional, 1 del Partido del Trabajo (PT), y 1 de Movimiento Ciudadano (MC).